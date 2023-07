Biznes i technologie

Duże firmy jeżdżą na prądzie

Autor: PAP

Data: 25-07-2023, 06:41

Co dziesiąta działająca w Polsce firma ma już we flocie auta na prąd. Co piąta kupi takie w najbliższym czasie. 30 proc. nie interesuje się jeszcze tym tematem - informuje we wtorek "Puls Biznesu".