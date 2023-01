Praca zdalna, dodatkowe dni urlopu, lepsza ochrona sygnalistów i rodziców – to tylko niektóre ze zmian w prawie pracy, które będą obowiązywać od 2023 roku. Na co jeszcze mogą liczyć pracownicy a szykować się pracodawcy?

Jedną z oczekiwanych zmian jest praca zdalna uregulowana w kodeksie/ fot. Firmbee.com on Unsplash

Kodeks pracy 2023: Praca zdalna

W 2023 roku pracodawcy będą mogli stosować pracę na odległość na stałe na podstawie kodeksu pracy. Nowe przepisy wejdą jednak w życie wiosną, bo Sejm będzie musiał przyjrzeć się poprawkom zaproponowanym przez Senat.

Do tej pory taką formę świadczenia pracy umożliwiała specustawa covidowa. Wykonywać obowiązki zdalnie będzie można na przykład w swoim domu lub innym miejscu, które będzie do tego przystosowane. Praca zdalna może być świadczona stale, hybrydowo (z pracą stacjonarną) lub na wniosek pracownika okazjonalnie – do 24 dni w roku (Senat chce wydłużenia tego okresu do 30 dni). Kodeks określa też możliwość wykonywania pracy zdalnej w wyjątkowych warunkach, np. epidemii lub klęski żywiołowej.

Kodeks pracy 2023: Dodatkowe urlopy

W 2023 roku pracownicy mogą zyskać też dodatkowy czas wolny od pracy. To m.in. wydłużenie urlopu rodzicielskiego z 32 do 41 tygodni. Jest to jednak czas, który przeznaczony jest do wykorzystania przez ojców. Jeśli nie zdecydują się oni na wykorzystanie czasu wolnego, dni urlopowe nie przejdą na kobietę. W czasie dwóch dodatkowych miesięcy ojcom przysługiwać będzie zasiłek w wysokości 70 proc. pensji.

W kodeksie znajdzie się też urlop opiekuńczy, czyli 5 dni przysługujące na opiekę nad bliską osobą. Jest to jednak urlop bezpłatny.

Nowością jest także zwolnienie z pracy z powodu działania siły wyższej. Projekt jest na razie na etapie pracy, a urlop w ten sposób uzyskany będzie przysługiwał w nagłych i ważnych przypadkach losowych. Za jego okres pracownicy będą otrzymywać połowę pensji.

Kodeks pracy 2023: Uprawnienia rodziców

Dłuższy urlop rodzicielski to niejedyna zmiana dla rodziców. Wydłuża się także okres ochrony rodziców najmłodszych dzieci. Pracownika wychowującego dziecko do 8. roku życia nie będzie można bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych lub w porze nocnej, obejmować systemem przerywanego czasu pracy (z maksymalnie 5-godzinną przerwą w trakcie doby) i delegować poza stałe miejsce pracy. Do tej pory takiej ochronie podlegali rodzice dzieci do 4. roku życia.

Kodeks pracy 2023: Badanie trzeźwości pracowników

Organizacja będzie mogła wprowadzić kontrolę w miejscu pracy, jeśli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób albo do ochrony mienia. Firma, która chce wprowadzić kontrole, musi poinformować o tym pracowników, opisać rodzaj urządzenia, jakie będzie stosować i grupy pracowników, które taka kontrola ma objąć. O wprowadzeniu nadzoru firma musi poinformować nie później niż dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem. Kontrole będą mogły dotyczyć także innych środków odurzających, jednak nie mogą to być badania wymagające np. pobierania krwi.

Kodeks pracy 2023: Bardziej transparentne przepisy

Część zmian kodeksie pracy wprowadzanych jest w odpowiedzi na unijną dyrektywę, która ma na celu uczynienie zasad pracownik-pracodawca bardziej transparentnymi. Kodeks będzie więc zawierał obowiązek ochrony przed zwolnieniem sygnalistów, czy promował bardziej partnerskie i jasne zasady współpracy.

Uregulowany zostanie także czas zawierania umów próbnych. Będzie on wyglądał następująco: