System Nutri-Score zyskuje coraz większą popularność w Europie. Po licznych głosach krytyki, twórcy systemu wprowadzili zmiany, które zaczną obowiązywać od 31 grudnia 2023 roku. Zmieni się sporo - najbardziej poszkodowana może być branża mleczarska.

Co zmieni się w Systemie Nutri-Score? fot. shutterstock

Czym jest Nutri Score i gdzie można go spotkać?

Nutri-Score to system znakowania produktów spożywczych, który opiera się na naukowej metodzie oceny wartości odżywczej produktów, opracowanej w 2005 roku przez zespół badawczy z brytyjskiego Oxford University i zatwierdzony w 2007 r. przez brytyjską agencję ds. Standardów żywności (FSA).

Sam system opracowali francuscy naukowcy z zespołu ds. Badań nad Epidemiologią Żywienia (EREN) przy współpracy z francuską Agencją ds. Żywności, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Radą ds. Zdrowa Publicznego.

System wdrażają i promują m.in. Lidl, Biedronka i Auchan, a także wielu producentów, m.in. Danone.

Zmiany w Nutri Score. Kiedy zmieni się algorytm?

Warto dodać, że nowy algorytm będzie miał zastosowanie dla żywności wprowadzonej na rynek po 31 grudnia 2023 r. Do końca 2025 r. obowiązywać będzie dwuletni okres przejściowy.

Twórcy systemu zapewniają, że algorytm Nutri-Score zostanie lepiej dostosowany do "aktualnych odkryć naukowych" i ma wyraźniej odróżniać "zdrową żywność od niezdrowej."

Zmiany zostaną wprowadzone m.in. w obszarze konkretnych kategorii produktów, np. ryb tłustych, pieczywa, olejów, mięsa i napojów słodzonych. W systemie pojawią się nowe kategorie żywności, jak "mięso czerwone"

Zmiany w Nutri Score: Oleje i tłuszcze

W myśl zmian wprowadzonych w algorytmie Nutri Score oleje roślinne o niskiej zawartości nasyconych kwasów tłuszczowych (rzepakowy, orzechowy, oleinowy olej słonecznikowy) osiągają ocenę B, a nie C. Olej słonecznikowy zostaje przesunięty "do góry" i uzyska ocenę C.

Co to oznacza w praktyce?

- Oliwa z oliwek i olej rzepakowy zmieniają ocenę z C na B;

- Olej słonecznikowy z D na C;

- Olej kukurydziany i sojowy utrzymuje ocenę D.

Dla pozostałych produktów w tej kategorii klasyfikacja pozostaje bez zmian. Olej kokosowy i masło pozostają więc z oceną E (powinny być spożywane najrzadziej lub mniejszej ilości).

Jak zmieni się punktacja Nutri Score w przypadku olejów i produktów tłuszczowych? źródło: nutriscore-europe.com

Co się zmieni w Nutri Score? Produkty mleczarskie

O ile w przypadku olejów twórcy Nutri-Score nieco zliberalizowali swoje podejście, o tyle w przypadku produktów mleczarskich oceny w ramach Nutri-Score zmienią się mocno na niekorzyść wielu przedstawicieli tej kategorii.

Mleko odtłuszczone i częściowo odtłuszczone będzie klasyfikowane jako B (do tej pory A), a mleko pełnotłuste jako C (do tej pory B).

Największy "spadek" w klasyfikacji Nutri-Score zaliczą jednak napoje na bazie mleka, np. mleka smakowe oraz jogurty smakowe.

Zgodnie z nową metodologią systemu napojów na bazie mleka (mleka smakowe lub słodzone) nie można już będzie klasyfikować z oceną A ani B. Prawdopodobnie będą klasyfikowane głównie jako D/E (C w przypadku niektórych produktów o niższej zawartości cukru).

Jak zmieni się punktacja Nutri Score w przypadku produktów mleczarskich? źródło: nutriscore-europe.com

Zmiany w Nutri Score - napoje i soki

Woda nadal pozostanie jedynym napojem sklasyfikowanym z oceną A. Zachowana zostanie także aktualna klasyfikacja soków owocowych (ocena C), co mocno nie podoba się przedstawicielom organizacji producenckich.

Aktualna klasyfikacja soków owocowych zostaje zachowana.

Napoje ze sztucznymi słodzikami będą klasyfikowane jako co najmniej C (D/E dla tych, które łączą słodziki z cukrem). To oznacza "spadek" o jedną ocenę w dół m.in. dla Coca-Coli Zero.

Napoje słodzone cukrem o bardzo ograniczonej zawartości cukru, tj. <2 g na 100 ml mogą uzyskać lepszą klasyfikację (B), natomiast te o dużej zawartości cukru utrzymają ocenę D/E.