Piotr Grauer, Partner Associate, Deal Advisory, Head of Consumer & Retail Sector, KPMG w Polsce na FRSiH 2022 uczestniczył w panelu "Gorączka przejęć, czyli co wywołało falę konsolidacji".

Piotr Grauer ocenił, że w 2022 roku na rynku spożywczym gorączki fuzji i przejęć nie było.

- Mieliśmy do czynienia z dużo mniejszą liczbą transakcji niż w poprzednich latach. Złożyło się na to kilka elementów. Po pierwsze, co oczywiste, otoczenie ekonomiczne zmieniło się o 180 stopni i dalej się zmienia. Czynniki takie, jak inflacja, koszt pieniądza, ceny surowców - to wszystko powoduje, że firmy produkcyjne w sektorze spożywczym przechodzą przez kryzys i trudności, których nie było przez ostatnie 30 lat. Ma to ogromny wpływ na bieżącą działalność, jak i gotowość właścicieli do rozmowy o ewentualnych transakcjach. Ruchy M&A lubią spokój. To długie, często wielomiesięczne procesy, na które wszelkie zawirowania w koniunkturze i sytuacji gospodarczej mają negatywny wpływ - dodał.