Ecowipes, francuski producent m.in. chusteczek, płatków i patyczków higienicznych, w tym marek własnych dla sieci Lidl, Biedronka i Auchan, zmienia właściciela. Co dla firmy oznacza przejęcie przez Cornerstone Investment Management i Kartesia?

Ecowipes - francuski producent m.in. chusteczek i patyczków zmienia właściciela. fot. mat. pras.

Ecowipes ma nowych właścicieli

Silniejsza obecność na rynkach europejskich, nowe możliwości rozwoju i umacnianie pozycji lidera biodegradowalnych rozwiązań – to cele, które Ecowipes stawia przed sobą dzięki przejęciu przez: Cornerstone Investment Management oraz Kartesia. W strukturze własnościowej firmy pozostaje Gabriel Kermiche, dyrektor generalny Ecowipes. Zmiany właścicielskie i finansowe to dla Ecowipes motor napędowy do dalszego wzrostu. Firma wciąż udoskonala swoje technologie, będąc w obszarze troski o środowisko krok przed regulacjami jakie wkrótce zostaną wprowadzone przez Unię Europejską w ramach European Green Deal.

Kim są nowi właściciele Ecowipes?

Ecowipes już dziś jest liderem we wprowadzaniu produktów bez plastiku, a kolejnym krokiem firmy jest włączenie jak największej ilości recyklatów, aby nie tylko opakowania, ale również wykorzystywane włókna, pochodziły z recyklingu.

- Nasze partnerstwo z Ecowipes umożliwi firmie dalszy rozwój i możliwość oferowania klientom ekologicznych produktów - powiedział Tomasz Pietrzak, partner w Cornerstone Investment Management. - Transakcja jest zgodna z naszą filozofią i zaangażowaniem w inwestowanie w zrównoważone i ekologicznie świadome firmy. Partnerstwo to pozwoli nam przyczynić się do bardziej ekologicznej przyszłości.

Czym zajmuje się firma Ecowipes?

Od 2011 roku Ecowipes jest europejskim liderem środowiskowym i technologicznym. Firma jest pionierem w produkcji biodegradowalnych chusteczek nawilżanych z włókniny tricell, które mają minimalny wpływ na środowisko i rozkładają się już w kilka tygodni.

- Pozytywny wpływ biodegradowalnych produktów na ekologię jest dla firmy Ecowipes kluczowy i był jednym z głównych czynników, które przekonały nas do wejścia w to partnerstwo. Zaangażowanie zarządu Ecowipes w innowacje, jakość i zrównoważony rozwój jest zgodne z naszym podejściem do inwestowania uwzględniającego kryteria zrównoważonego rozwoju. To wszystko przekonało nas do zaangażowania się w tę transakcję już na wczesnym etapie - powiedział Giuseppe Mirante, Senior Advisor w Kartesia.

Ecowipes. Francuska firma chce przyspieszyć rozwój

Partnerstwo Ecowipes z Cornerstone i Kartesią stwarza możliwości dalszego rozwoju i umacniania silnej pozycji lidera biodegradowalnych rozwiązań w Europie. Firma może pochwalić się dziś obecnością i rozpoznawalnością na rynkach europejskich, ze szczególnie silną pozycją w Polsce, Europie Środkowo-Wschodniej i Francji. To właśnie Francja, jako kraj, w których swoje korzenie ma EcoWipes, od wielu lat szczególnie dużą wagę przywiązuje do wpływu produktów na środowisko i stawia na biodegradowalność.

- Nasza współpraca z Cornerstone i Kartesią pozwoli nam wykorzystać naszą obecną pozycję w Europie i przyspieszyć rozwój w kolejnych jej regionach. Dostarczenie niezbędnego wsparcia finansowego umożliwi nam wprowadzania kolejnych innowacyjnych rozwiązań oraz ekspansji na nowe rynki, zwłaszcza w Europie Zachodniej, gdzie konsumenci szczególnie cenią ekologiczne rozwiązania – powiedział Gabriel Kermiche, dyrektor generalny i współinwestor w Ecowipes.

Produkty na bazie innowacyjnej włókniny tricell już w pierwszym roku istnienia odnotowały 20-procentowy wzrost. Wpłynęło to na decyzję o budowie kolejnej nowoczesnej fabryki firmy w mazowieckim Pomiechówku, oddalonym o niecałe 5 km od dotychczasowej siedziby. Jej innowacyjna linia technologiczna będzie miała funkcje dostosowane do produkcji włókniny tricell i pozwoli na osiągnięcie jeszcze większej wydajności operacyjnej.

O funduszu Cornerstone Investment Management

Cornerstone Investment Management, założona przez Przemysława Krycha w 2001 roku, to firma zarządzająca inwestycjami private equity o wartości aktywów wynoszącej 7 miliardów euro. Dzięki zespołowi doświadczonych ekspertów firma dostarcza wyższe stopy zwrotu w obszarach, w których inwestuje, takich jak corporate private equity, private debt i private equity real estate, wykorzystując głębokie zasoby wiedzy, relacji i umiejętności naszego zespołu do odblokowania sytuacji i tworzenia wyjątkowych zwrotów dla naszych inwestorów.

Dorobek firmy obejmuje inwestycje w różne sektory, w tym nieruchomości, outsourcing IT, operatorów kablowych, energię odnawialną, opiekę zdrowotną, sektor spożywczy, produkty higieniczne i kosmetyczne, metale zielone, opiekę nad zwierzętami i usługi finansowe. Spravia, Elemental, Okechamp/Lutece, Ecowipes, Luxmed, Avenga, LuxVet Group, ProService Finteco to przykłady, które ilustrują różnorodność branż i sektorów, w które zainwestował Cornerstone Investment Management.

Kartesia jest ogólnoeuropejskim, niezależnym dostawcą kompleksowych rozwiązań finansowych, koncentrującym się na oferowaniu szytych na miarę propozycji finansowych, obejmujących całą strukturę kapitałową, wiodącym spółkom średniej wielkości z różnych branż, w celu przyspieszenia ich tempa rozwoju. Kartesia zarządza aktywami o wartości ponad 5 mld euro i jest zarządzana przez zespół ponad 80 doświadczonych specjalistów w biurach w Brukseli, Londynie, Luksemburgu, Madrycie, Monachium, Amsterdamie, Paryżu i Mediolanie.

Ecowipes specjalizuje się w produkcji ekologicznych produktów higienicznych i kosmetycznych (chusteczki, płatki, patyczki higieniczne) oraz produkcji marek własnych dla wiodących sieci detalicznych, takich jak Lidl, Biedronka i Auchan, co gwarantuje dostępność produktów firmy w wielu europejskich sklepach.

Firma została założona w 2011 roku przez Moulouda Kermiche, ojca Gabriela Kermiche.

Ecowipes posiada dwa nowoczesne zakłady produkcyjne - główny zlokalizowany w Nowym Dworze Mazowieckim w Polsce i drugi, z zaawansowanym parkiem maszynowym, w pobliżu Miluzy we Francji pod marką Hydra Beauty & Clean. Trzeci zakład jest obecnie budowany w Polsce w Pomiechówku. Oprócz dostarczania marek własnych dla największych sieci detalicznych w Europie, Ecowipes wprowadził własne marki Tami i Rapid Clean.