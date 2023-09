Firmy z branży spożywczej mają inne potrzeby, wymagania i cele biznesowe, pewne elementy działalności są wspólne. Dlatego każda z wykorzystywanych w tym sektorze cyfrowych aplikacji posiada standardową bazę, która jest szeroko konfigurowalna. Zawsze jednak pojawiają się obszary, które wymagają kastomizacji, czyli zastosowania dedykowanych rozwiązań integrowanych następnie z systemem. Warto podkreślić, że digitalizacja w przedsiębiorstwach reprezentujących branżę spożywczą dotyczy nie tylko samego procesu produkcyjnego. Dzięki nowoczesnym modelom cyfrowym można zrezygnować z szeregu różnych narzędzi i zastąpić go jednym globalnym systemem obejmującym wszystkie obszary firmy takie jak kadry, księgowość, produkcja, magazynowanie czy dystrybucja gotowych artykułów

Plusy korzystania z narzędzi cyfrowych dostrzega i docenia Krynica Vitamin. Spółka zajmuje się rozlewem znanych marek napojów dla sieci handlowych i partnerów, z którymi współpracuje w ramach modelu B2B. W ciągu dwóch lat firma dokonała technologicznego skoku implementując nowoczesne rozwiązania usprawniające cały łańcuch wytwarzania produktu: WMS (to skrót od angielskiej nazwy oznaczającej Magazynowy System Informatyczny) obejmuje magazyn surowców i magazyn wyrobu gotowego, a MES (z ang. System Realizacji Produkcji) obszar odpowiedzialny za produkcję. Wykorzystanie tych nowoczesnych narzędzi pozwoliło nie tylko na całkowitą automatyzację procesu produkcyjnego, ale także ułatwiło i usprawniło komunikację między kontrahentami a spółką oraz między zakładem funkcjonującym na Podlasiu a warszawskim biurem Krynicy.

Wskazałbym trzy kluczowe etapy, w których digitalizacja jest niezbędna. Po pierwsze, kontakt z klientem na poziomie zapytania ofertowego, tworzenia receptury i technologii, połączony z wyceną. Po drugie, cały proces produkcyjny - przyjęcie surowców do zakładu, wydanie ich na produkcję, kontrola zużycia, zwrot niewykorzystanych surowców do magazynu. Ostatnim odcinkiem jest zarządzanie produktem w magazynie wyrobu gotowego. Korzystamy m.in. z cyfrowej awizacji odbioru towaru. Cyfrowe systemy pozwalają kontrolować terminy przydatności do spożycia oraz daty handlowe, co jest szalenie ważne w relacjach z kontrahentami – tłumaczy Mateusz Jesiołowski, Członek Zarządu Krynicy Vitamin SA.