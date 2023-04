Od 26 kwietnia 2023 r. pracownicy pracownicy mają do dyspozycji dwie dodatkowe 15-minutowe przerwy w pracy. Są jednak warunki.

Pracownicy właśnie zyskali dwie dodatkowe przerwy w pracy. Nowe przepisy już obowiązują/(Fot. Sigmund/Unsplash)

Od 26 kwietnia 2023 r. obowiązuje ustawa wdrażającą dwie unijne dyrektywy: w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy oraz work-life balance.

Pracownicy zyskają dodatkowe przerwy w pracy

Do tej pory jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, miał on prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy.

Pracodawca mógł także wprowadzić jedną przerwę w pracy niewliczaną do czasu pracy, w wymiarze nieprzekraczającym 60 minut, przeznaczoną na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych. Taką przerwę w pracy wprowadza się w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.

Jaka nastąpiła zmiana po wejściu w życie nowych przepisów? Tak jak do tej pory, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, to zatrudniony będzie miał prawo do przerwy trwającej co najmniej 15 minut. W sytuacji, gdy jego czas pracy przekroczy 9 godzin, będzie przysługiwała mu dodatkowa przerwa, również trwająca co najmniej 15 minut.

