2,5 mld zł będzie kosztowała budowa 32-kilometrowego odcinka trasy S8 Wrocław-Łagiewniki – poinformował w czwartek w Bardzie (Dolnośląskie) minister w KPRM Michał Dworczyk. Przypomniał, że przetarg na ten odcinek został ogłoszony 15 maja.

Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe zostało opracowane dla trzech odcinków trasy S8 z Wrocławia do Kłodzka. Odcinek pierwszy łączy Kłodzko z Ząbkowicami Śląskimi; drugi Ząbkowice Śl. z Łagiewnikami, a trzeci Łagiewniki z Wrocławiem. Droga ekspresowa S8 od Wrocławia do Kłodzka będzie liczyła ok. 87 km, a realizacja inwestycji została podzielona na sześć zadań.

Minister w KPRM w czwartek podczas konferencji prasowej w Bardzie poinformował, że budowa pierwszego z odcinków trasy S8 Wrocław - Kłodzko, z Wrocławia do Łagiewnik, będzie kosztować 2,5 mld zł. "To 32-kilometrowy odcinek. Przetarg na jego budowę ogłoszono 15 maja, a jutro przetarg zostanie opublikowany na stronach UE" - mówił Dworczyk.

Minister podkreślił, że to "realny początek budowy drogi ekspresowej S8". "To arteria życia, droga kluczowa z punktu widzenia naszego subregionu, a w szczególności Kotliny Kłodzkiej. To trasa z Łagiewnik przez Ząbkowice, Bardo, Kłodzko, do granicy państwa w Boboszowie" - mówił Dworczyk.

Dodał, że w kolejnych miesiącach będą podejmowane działania zmierzające do ogłoszenia kolejnych przetargów. Wyraził przy tym nadzieję, że jeszcze w tym roku zostaną ogłoszone przetargi na odcinek z Łagiewnik do Barda.

Dworczyk przekazał, że umowa z wyłonionym w przetargu wykonawcą odcinka Wrocław-Łagiewniki ma zostać podpisana w grudniu tego roku. "Mamy nadzieję, że w trzecim kwartale 2027 r. będzie już jeździć do Łagiewnik drogą ekspresową. Równolegle będą trwały prace nad dalszą częścią trasy, prowadzącą przez Bardo, Kłodzko do Boboszowa" - mówił minister.

Droga krajowa nr 8 o długości ok. 850 km biegnie od granicy z Czechami w Kudowie-Zdroju do granicy z Litwą w Budzisku. To najdłuższa droga krajowa w Polsce. Od Wrocławia do Białegostoku na długości ponad 500 km jest drogą o parametrach drogi ekspresowej z dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu w każdą stronę. S8 na Dolnym Śląsku liczy ponad 59 km i prowadzi od Wrocławia do Sycowa, a także stanowi element Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, łącząc okolice Magnic z węzłem Wrocław Południe. Po wybudowaniu odcinka od Wrocławia do Kłodzka wydłuży się o kolejne 87 km. Docelowo S8 poprowadzi do granicy polsko-czeskiej w Boboszowie.