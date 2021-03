Dworczyk: Nie chcemy szczepić preferencyjnie nowych grup

Dworczyk był pytany we wtorek na konferencji prasowej o średni czas oczekiwania na szczepienia dla osób powyżej 60. roku życia. "Nawet dziś dostawałem sms-y od znajomych, że za trzy dni się umawiali, a były też takie (przypadki - PAP), że następnego dnia się umawiali" - odpowiedział szef KPRM.

Za przykład podał Warszawę i przyznał, że mogą być przypadki, gdy osoby, które zadzwoniły na rejestrację później będą miały wcześniejszy, szybki termin zaszczepienia. Dodał, że wynika to z tego, że punkty wprowadzają "swoje, nowe oferty terminów", które wcześniej nie były dostępne. "To jest od nas niezależne. To nie jest losowanie, tylko są na bieżąco wprowadzane terminy szczepień i to jest od tego uzależnione" - wyjaśnił.

Pytany jak liczne są roczniki, które obecnie są szczepione podał, że w rocznikach "65-latków" średnio jest ok. 430, 440 tys. osób.

Wyraził też przekonanie, że żadne dodatkowe grupy nie będą już wprowadzane do sytemu jako te, które mogą liczyć na "preferencyjne szczepienie".

"Nie dlatego, ze brakuje komukolwiek empatii, tylko dlatego, że każde skomplikowanie systemu przekłada się na tysiące informacji, które musza trafić do wszystkich punktów prowadzących szczepienia, to się przekłada na pracę lekarzy, pielęgniarek, administracji, na zamówienia szczepionek, na terminy dostaw. To jest logistycznie bardzo skomplikowany proces" - stwierdził. Dodał, że jeżeli takie zmiany dotyczą milionów osób i tysiąca punktów szczepień, "to zaczynają się kłopoty".

We wtorek rozpoczęły się zapisy na szczepienia dla osób z roczników 1957-1961. Nadal mogą się również rejestrować osoby z roczników 1952-1956, które dotychczas tego nie zrobiły.