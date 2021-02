Dworczyk: nie ma wojny z mediami, jest opór mediów, żeby płacić podatki

Na początku lutego do wykazu prac legislacyjnych rządu wpisano projekt ustawy, której konsekwencją będzie wprowadzenie składki z tytułu reklamy internetowej i reklamy konwencjonalnej. Zgodnie z założeniami połowa wpływów ze składek od reklam ma trafić m.in. do NFZ.

W środę znaczna część mediów protestowała we wspólnej akcji "Media bez wyboru". Od rana telewizje TVN24 i Polsat News zamiast programu nadawały specjalny komunikat. Na portalach, m.in. TVN24, Onet i Interia czytelnicy nie przeczytają żadnego artykułu. Do akcji przyłączyły się również niektóre dzienniki.

Dworczyk zapytany w czwartek w Programie Pierwszym Polskiego Radia, po co rządowi wojna z mediami, odpowiedział: "Nie ma żadnej wojny z mediami. Jest opór dużych mediów przed tym, żeby płacić podatki".

"Podatki w Polsce płacą wszyscy. Podatki, o których rozmawiamy, czyli od dużych koncernów medialnych, wprowadziło wiele krajów europejskich - zarówno w Unii, jak i poza nią tzn. zarówno Francja, jak i Wielka Brytania. Wydaje mi się, że nie ma nic dziwnego w tym, że firmy, które działają i zarabiają w Polsce będą tutaj płacić podatki" - dodał minister.

Jak mówił Dworczyk, rząd czeka na przesyłanie opinii i stanowisk ws. propozycji, które zostały przedłożone. "Uważamy, że wszyscy - media również - tak jak wszystkie inne firmy powinny płacić podatki" - podkreślił.

"Mówimy o firmach, które spełniają dwa łączne warunki, czyli globalne przychody sięgają powyżej 3,4 mld zł, a przychody z tytułu reklam internetowych w Polsce przekraczają 22 mln zł. To dotyczy naprawdę dużych firm, dużych koncernów międzynarodowych, które do tej pory takich podatków nie płaciły" - zaznaczył szef KPRM. "Wszystkie podmioty gospodarcze w Polsce podatki płacą, więc nie ma żadnych przesłanek, żeby media w tej sprawie były traktowane inaczej" - zaznaczył Dworczyk.

Jak podkreślił, "mamy do czynienia z takim fałszywym przedstawianiem sytuacji, że jest to próba ograniczenia wolności mediów". "Otóż nic bardziej nieprawdziwego. Jest to po prostu, można powiedzieć, walka mediów o pieniądze, tylko, że walka nieuczciwa. Bo część mediów próbuje przedstawiać to jako próbę ograniczenia wolności słowa, a w rzeczywistości jest to walka o bardzo duże pieniądze, które te media w Polsce zarabiają" - zaznaczył Dworczyk.