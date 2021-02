Dworczyk o podatku od reklam: to nie są żadne próby ograniczania wolności słowa

KO apeluje do Gowina, by zatrzymał podatek od reklam

Na początku lutego do wykazu prac legislacyjnych rządu wpisano projekt ustawy, którego konsekwencją będzie wprowadzenie składki z tytułu reklamy internetowej i reklamy konwencjonalnej. Zgodnie z założeniami połowa wpływów ze składek ma trafić m.in. do NFZ, a także na Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków i nowo utworzony Fundusz Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów. Znaczna część prywatnych mediów w środę protestowała we wspólnej akcji "Media bez wyboru", będącej odpowiedzią na zapowiedź przygotowania przez rząd tego projektu.

Zapytany o ten projekt na piątkowej konferencji prasowej Dworczyk powiedział, że trwa obecnie faza prekonsultacji i do 16 lutego można nadsyłać postulaty i propozycje. "W tej chwili projekt tej ustawy jest wpisany wyłącznie do harmonogramu prac rządu. Nie ma jeszcze konsultacji międzyresortowych, a więc nie jest znany ostateczny kształt jest ustawy" - dodał.

"I też jasno podkreślajmy: jest to podatek od największych koncernów medialnych, a nie żadne próby - jak próbują sugerować niektórzy - ograniczania wolności słowa" - powiedział szef KPRM.

Zaznaczając, że tego typu podatki funkcjonują m.in. w Wielkiej Brytanii, czy Francji Dworczyk powiedział, że "nie ma żadnych powodów, dla których te duże firmy nie miałyby w Polsce prowadzić podatków".

W środę znaczna część mediów prywatnych protestowała we wspólnej akcji "Media bez wyboru". Od rana telewizje TVN24 i Polsat News zamiast programu nadawały specjalny komunikat. Na portalach, m.in. TVN24, Onet i Interia czytelnicy nie przeczytali żadnego artykułu. Do akcji przyłączyły się również niektóre dzienniki i stacje radiowe.

Według mediów, które wzięły udział proteście wprowadzenie składki będzie oznaczać m.in. osłabienie, a nawet likwidację części mediów działających w Polsce, a także ograniczenie możliwości finansowania jakościowych i lokalnych treści. Przeciwko wprowadzeniu rozwiązań projektowanych przez rząd opowiadają się także ugrupowania opozycyjne. W środę wydane zostało wspólne oświadczenie szefów klubów KO, Lewicy i KP-PSL, te trzy kluby złożyły też jednobrzmiące projekty uchwał Sejmu, w których rząd wzywany jest do "wycofania się z projektu ustawy o składce od wpływów reklamowych i odpartyjnienia mediów publicznych".