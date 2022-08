Dwucyfrowa inflacja. Pierwszy raz od 40 lat w Wielkiej Brytanii

W lipcu roczna stopa inflacji w Wielkiej Brytanii wzrosła do 10,1 proc. To kolejny miesiąc, gdy jest ona na najwyższym poziomie od 40 lat. Pierwszy raz od lutego 1982 r. osiągnęła wartość dwucyfrową.

Stopa inflacji w UK w lipcu jest wyższa niż spodziewali się analitycy, którzy prognozowali, że będzie to 9,8 proc., co i tak byłoby znaczącym wzrostem w stosunku do poziomu w czerwcu - 9,4 proc.

Czynnikiem w największym stopniu napędzającym inflację stała się teraz żywność, której ceny zwiększyły się w lipcu w porównaniu z lipcem 2021 roku o 12,7 proc., podczas gdy w czerwcu wzrost rok do roku wynosił 9,8 proc. Przy czym szczególnie szybko rosną ceny podstawowych produktów żywnościowych, jak chleb, mleko, sery czy jajka.

"Szeroki zakres podwyżek cen spowodował, że w tym miesiącu inflacja ponownie wzrosła. W szczególności wzrosły ceny żywności, zwłaszcza pieczywa, nabiału, mięsa i warzyw, co znalazło również odzwierciedlenie w wyższych cenach dań na wynos. Wzrost cen innych podstawowych artykułów, takich jak karma dla zwierząt, papier toaletowy, szczoteczki do zębów i dezodoranty, również spowodował wzrost inflacji w lipcu" - wskazał Grant Fitzner, główny ekonomista ONS.

Wysoka i rosnąca inflacja powoduje, że realne pensje w Wielkiej Brytanii coraz szybciej spadają. Dzień wcześniej ONS informował, że w czerwcu realne wynagrodzenia bez premii były o 3 proc. niższe niż przed rokiem, co jest największym spadkiem od kiedy w 2001 roku urząd zaczął prowadzić porównywalne statystyki.