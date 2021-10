Dwutlenek tytanu E171 niebezpieczny? EFSA zmienia zalecenia

Dwutlenek tytanu: E171 nie jest już uważany za bezpieczny dodatek do żywności. EFSA wydała nowe stanowisko w sprawie szkodliwości tej substancji, choć nie zabroniła jej stosowania.

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 14-10-2021, 15:22

Dwutlenek tytanu E171 używany jest jako dodatek m.in. do past kanapkowych. fot. unsplash

EFSA zmienia ocenę dwutlenku tytanu E171

EFSA zaktualizowała swoją ocenę bezpieczeństwa dodatku do żywności, dwutlenku tytanu (E 171), na wniosek Komisji Europejskiej z marca 2020 r.

Zaktualizowana ocena stanowi rewizję wyników poprzedniej oceny EFSA opublikowanej w 2016 r., w której podkreślono potrzebę przeprowadzenia większej liczby badań w celu wypełnienia luk w danych.

- Biorąc pod uwagę wszystkie dostępne badania naukowe i dane, panel stwierdził, że dwutlenku tytanu nie można już uważać za bezpieczny dodatek do żywności . Kluczowym elementem w dojściu do tego wniosku jest to, że nie mogliśmy wykluczyć obaw o genotoksyczność po spożyciu cząstek dwutlenku tytanu. Po spożyciu doustnym wchłanianie cząstek dwutlenku tytanu jest niskie, jednak mogą one gromadzić się w organizmie - powiedział prof. Maged Younes, przewodniczący panelu ekspertów EFSA ds. dodatków do żywności i aromatów (FAF).

Dwutlenek tytanu E171 nie jest już bezpieczny

EFSA zapewnia, że ocenę przeprowadzono zgodnie z rygorystyczną metodologią i z uwzględnieniem wielu tysięcy badań, które zostały udostępnione od czasu poprzedniej oceny EFSA w 2016 r., w tym nowych dowodów naukowych i danych dotyczących nanocząstek.

Eksperci naukowi po raz pierwszy zastosowali Wytyczne Komitetu Naukowego EFSA dotyczące nanotechnologii z 2018 r. dotyczące oceny bezpieczeństwa dodatków do żywności. Dwutlenek tytanu E 171 zawiera najwyżej 50 proc. cząstek w zakresie nanometrów (tj. mniej niż 100 nanometrów), na które mogą być narażeni konsumenci.

Genotoksyczność odnosi się do zdolności substancji chemicznej do uszkadzania DNA , materiału genetycznego komórek. Ponieważ genotoksyczność może prowadzić do skutków rakotwórczych, niezbędna jest ocena potencjalnego działania genotoksycznego substancji w celu wyciągnięcia wniosków na temat jej bezpieczeństwa.

Jak EFSA oceniała dwutlenek tytanu E171?

Prof. Matthew Wright, członek panelu FAF i przewodniczący grupy roboczej EFSA ds. E 171, powiedział, że chociaż dowody na ogólne skutki toksyczne nie były rozstrzygające, na podstawie nowych danych i wzmocnionych metod nie można było wykluczyć obawy o genotoksyczność, w związku z czym nie było możliwe ustalenie bezpiecznego poziomu dziennego spożycia tego dodatku do żywności.

Osoby zarządzające ryzykiem w Komisji Europejskiej oraz w państwach członkowskich UE zostały poinformowane o wnioskach EFSA i rozważą podjęcie odpowiednich działań w celu zapewnienia ochrony konsumentów.

Dwutlenek tytanu E171 i jego szkodliwość

Dwutlenek tytanu (E 171) jest dopuszczony jako dodatek do żywności w UE zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008.

Bezpieczeństwo dodatku do żywności E 171 zostało ponownie ocenione przez panel EFSA ANS w 2016 r. w ramach rozporządzenia (UE) nr 257/2010 w ramach programu ponownej oceny dodatków do żywności dopuszczonych w UE przed 20 stycznia 2009.

W swojej opinii z 2016 r. panel ANS zalecił przeprowadzenie nowych badań w celu wypełnienia luk w zakresie możliwego wpływu na układ rozrodczy, co umożliwiłoby ustalenie dopuszczalnego dziennego spożycia ( ADI ). Zwrócono również uwagę na niepewność dotyczącą charakterystyki materiału stosowanego jako dodatek do żywności (E 171), w szczególności w odniesieniu do wielkości cząstek i rozkładu wielkości cząstek ditlenku tytanu stosowanego jako E 171.

W 2019 r. EFSA opublikowała oświadczenie na temat przeglądu ryzyka związanego z narażeniem na dodatek do żywności dwutlenku tytanu (E171) przeprowadzonego przez francuską Agencję ds. Żywności, Środowiska i Bezpieczeństwa Pracy (ANSES). W swoim oświadczeniu EFSA podkreślił, że w opinii ANSES powtórzono niepewności i luki w danych wcześniej zidentyfikowane przez EFSA i nie przedstawiono ustaleń, które unieważniły wcześniejsze wnioski Urzędu dotyczące bezpieczeństwa dwutlenku tytanu.

W tym samym roku (2019) Holenderski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Konsumenckich (NVWA) wydał również opinię na temat możliwych skutków zdrowotnych dodatku do żywności dwutlenku tytanu, w której podkreślono znaczenie badania skutków immunotoksykologicznych oprócz potencjalnych skutków reprotoksykologicznych.

Co to jest dwutlenek tytanu E171?

Dwutlenek tytanu jest używany jako barwnik spożywczy (E171) i, podobnie jak w przypadku wszystkich barwników spożywczych, jego funkcją technologiczną jest uatrakcyjnienie wyglądu żywności, nadanie jej koloru, który w innym przypadku byłby bezbarwny, lub przywrócenie pierwotnego wyglądu żywności. Dwutlenek tytanu jest również obecny w kosmetykach, farbach i lekach.

Jakie produkty zawierają dwutlenek tytanu E171?

Główne kategorie żywności, w których używa się E171 to delikatne wyroby piekarnicze, zupy, buliony i sosy (dla niemowląt, małych dzieci i młodzieży); oraz zupy, buliony, sosy, sałatki i pikantne pasty do kanapek (dla dzieci, dorosłych i osób starszych). Przetworzone orzechy są również główną kategorią żywności dla dorosłych i osób starszych.

Dwutlenek tytanu E171 szkodliwy?

Po przeprowadzeniu przeglądu wszystkich odpowiednich dostępnych dowodów naukowych EFSA stwierdził, że nie można wykluczyć obaw o genotoksyczność cząstek TiO 2. W oparciu o tę obawę eksperci EFSA nie uważają już dwutlenku tytanu za bezpieczny, gdy jest stosowany jako dodatek do żywności. Oznacza to, że dla E171 nie można ustalić dopuszczalnego dziennego spożycia (ADI).

Ocena EFSA odnosi się do zagrożeń związanych z TiO 2 stosowanym jako dodatek do żywności, a nie do innych zastosowań.

Czy powinniśmy przestać jeść produkty zawierające dwutlenek tytanu E171?

Chociaż dowody na ogólne skutki toksyczne nie były rozstrzygające, na podstawie nowych danych i wzmocnionych metod naukowcy nie mogli wykluczyć obaw o genotoksyczność, a tym samym nie byli w stanie ustalić bezpiecznego poziomu dziennego spożycia TiO 2 jako dodatku do żywności.

Pełniąc rolę zarządzających ryzykiem, Komisja Europejska i państwa członkowskie zastanowią się teraz nad doradztwem naukowym EFSA i zadecydują o wszelkich odpowiednich środkach regulacyjnych lub poradach dla konsumentów.

Czy EFSA zakazuje stosowania dwutlenku tytanu E171?

Nie. Rola EFSA ograniczała się do oceny zagrożeń związanych z dwutlenkiem tytanu jako dodatkiem do żywności. Obejmowało to ocenę odpowiednich informacji naukowych na temat TiO 2 , jego potencjalnej toksyczności oraz oszacowanie narażenia ludzi z dietą. Wszelkie decyzje legislacyjne lub regulacyjne dotyczące zezwoleń na dodatki do żywności leżą w gestii zarządzających ryzykiem (tj. Komisji Europejskiej i państw członkowskich).

Dwutlenek tytanu E171 - co dalej?

Doradztwo naukowe EFSA będzie wykorzystywane przez osoby zarządzające ryzykiem (Komisja Europejska, państwa członkowskie) do informowania o wszelkich podejmowanych przez nich decyzjach dotyczących ewentualnych działań regulacyjnych.