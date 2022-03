Dymisja ministra rozwoju i technologii

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że podjął w czwartek decyzję o dymisji ministra rozwoju i technologii Piotra Nowaka.

Autor: PAP Biznes

Data: 24-03-2022, 12:10

Piotr Nowak od jesieni ub. roku kierował ministerstwem rozwoju i technologii; fot. PTWP

Dymisja Piotra Nowaka

"Podjąłem dzisiaj decyzję o dymisji pana ministra Piotra Nowaka z funkcji ministra rozwoju i technologii. Już dziś przekazałem wniosek do pana prezydenta Andrzeja Dudy o przyjęcie tej dymisji. Decyzja ta jest spowodowana tym, że wyczerpała się uzgodniona formuła współpracy z panem ministrem" - powiedział premier na konferencji prasowej.



We wtorek minister rozwoju i technologii Piotr Nowak zapowiedział, że Komisja Europejska "lada chwila" powinna dać zielone światło dla uruchomienia Krajowego Planu Odbudowy. Zaznaczył, że jest polityczna zgoda w KE na jego uruchomienie.



Z kolei w środę rano rzecznik rządu Piotr Muller powiedział, że nie ma jeszcze decyzji w sprawie KPO.



"Nie ma jeszcze decyzji w sprawie KPO. Chciałbym być takim optymistą jak minister Nowak. Negocjacje w sprawie KPO personalnie prowadzi premier Morawiecki, a kwestie techniczne prowadzi minister Buda. Jest jeszcze kilka rzeczy do dopięcia" - powiedział Muller.