Dyrektor Bisnode na EEC2020: W branży spożywczej nie jest źle i nie zanosi się, by było znacząco gorzej

- Mimo, że żywności nie da się produkować zdalnie, to przedsiębiorstwa sobie świetnie z tym poradziły – nie dość że nie wstrzymały produkcji to jeszcze ją zwielokrotniły, co też wynikało ze zwiększonego popytu konsumentów. Na pewno sytuacja przedsiębiorstw spożywczych nie pogorszyła się i można podsumować, że nie jest źle i nie zanosi się na to, żeby było znacząco gorzej. Obserwujemy rynek, ale jednak z umiarkowanym optymizmem – mówił Robert Kremser.

- Jednak dużo zależy od tego gdzie zachodzą duże zmiany, czyli zmiany w preferencjach konsumentów i jak oni będą się zachowywali w przyszłości, a wiemy, że konsumenci mocno przenieśli się do internetu i e-commerce mosno się rozwinął. Również to co będzie działo się na rynku pracy, co będzie bezpośrednio związane z finansami konsumentów, będzie powodowało zwiększone zastanawianie się nad zakupami, zakupy będą ostrożniejsze i będą wygrywały znane marki. Podobnie zachowują się firmy, które wstrzymały inwestycje i kumulują rezerwy gotówkowe. Wyniki firm się nie pogarszają, ale są wydłużane płatności i pewnie także kontrakty są na nowo negocjowane – dodał.

- Na pewno szansą jest eksport, bo jesteśmy znaczącym producentem żywności dla Unii Europejskiej, a nasza żywność cieszy się dużym zainteresowaniem, ale to też niesie zagrożenie, że sami ze sobą konkurujemy na rynkach europejskich, dlatego dobrym pomysłem jest wyjście poza Europę i w tym kierunku część producentów zaczyna się rozglądać. My widzimy to też w zainteresowaniu firm informacją o tym, jak dotrzeć do nowych grup zakupowych – podsumował swoją wypowiedź Robert Kremser.

