Dyrektor Mlekpolu na EEC: Wchodzimy w miejsce firm rosyjskich

Sytuacja w Ukrainie spowodowała duże zmiany na rynku. Pewne możliwości się przed nami zamknęły, za to pojawiły się inne. Mamy teraz możliwości sprzedaży do krajów, gdzie wcześniej żywność dostarczała Rosja czy Białoruś – powiedziała Małgorzata Cebelińska, dyrektor ds. handlu, Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol podczas debaty pt. „Handel zagraniczny w niestabilnych czasach” w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 26-04-2022, 12:25

Dyrektor Mlekpolu na EEC: Wchodzimy w miejsce firm rosyjskich /fot. PTWP

- Mlekpol w ubiegłym roku przerobił w swoich 13 zakładach ponad 2 mld litrów mleka, co stanowi 17 proc. całego mleka wyprodukowanego w Polsce. Aż 30 proc. obrotu naszej firmy to eksport – sprzedajemy na ponad stu rynkach na wszystkich kontynentach. To głównie produkty trwałe, które nie są produkowane w tych krajach, głównie sery, mleko w proszku itp. - mówiła dyrektor Cebelińska.

Wzrost cen transportu obniża konkurencyjność polskich firm

Ekspertka zauważyła, że sytuacja komplikuje się w związku z wydarzeniami na świecie. - Mamy poprzerywane łańcuchy dostaw, brakuje kontenerów, są kraje, gdzie żywność jest stosunkowo tania, a wzrost kosztów transportu sprawił, że nasze produkty nie są już atrakcyjne cenowo – mam tu głównie na myśli kraje afrykańskie i z Ameryki Południowej – wymieniła dyrektor ds. handlu Mlekpolu.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Zmiany w zarządzaniu eksportem

Spółdzielnia dalej z powodzeniem realizuje eksport do krajów azjatyckich, choć przez nawrót pandemii w Chinach, cześć portów jest zamknięta i pojawiają się ogromne opóźnienia. - To wszystko sprawia, że musimy z dużym wyprzedzeniem planować realizację kontraktów. Z jednej strony rezygnujemy z kontraktów długoterminowych, gdyż niosą obecnie za sobą zbyt duże ryzyko, z a drugiej staramy się planować wszystko z większym wyprzedzeniem, robimy zapasy surowców czy opakowań – mówiła Małgorzata Cebelińska.

W miejsce firm rosyjskich czy białoruskich

Małgorzata Cebelińska przyznała, że sytuacja w Ukrainie spowodowała duże zmiany na rynku. - Mamy obecnie duże przewartościowania. Pewne możliwości się przed nami zamknęły, za to pojawiły się inne. Pojawiły się nowe możliwości sprzedaży do krajów, gdzie wcześniej żywność dostarczała Rosja czy Białoruś. Na rynku dzieje się bardzo dużo i wymaga to ogromnego nakładu pracy – dodała dyrektor Cebelińska.

Europejski Kongres Gospodarczy

Europejski Kongres Gospodarczy (EEC) w Katowicach to największa impreza biznesowa w Europie Środkowej. Agenda 14. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego przeszła gruntowną zmianę, pojawiły się w niej nowe sesje poruszające najbardziej aktualne zagadnienia związane z sytuacją w Ukrainie.

Program obejmuje blisko 150 debat, prezentacji i wystąpień, które rozwijają pięć głównych nurtów tematycznych: wojna w Europie, plan dla Ukrainy; zielona transformacja i odbudowa gospodarki; globalny handel i geopolityka; digitalizacja; nauka i kompetencje w zmieniającym się świecie.