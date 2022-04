Dyrektor RLG na EEC: System kaucyjny musi być przemyślany na dziesięciolecia

W ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbyła się 26 kwietnia 2022 debata pt. Gospodarka obiegu zamkniętego”. Udział w niej wziął m.in. Andrzej Grzymała, wiceprezes zarządu, dyrektor zarządzający RLG, który mówił o projektowaniu i budowie nowoczesnego systemu kaucyjnego opakowań.

Debata rozpoczęła się od wystąpienia Andrzeja Grzymały, dyrektora zarządzającego RLG. Ekspert zauważył, że butelki są dużym problemem dla środowiska. - Są wyrzucane, bo ludzie nie mają motywacji do ich segregacji i przekazywania do recyklingu. Odpowiedzią na to jest odpowiednio skrojony system kaucyjny – uważa.

Dyrektor RLG wymienił podstawowe elementy dobrze działającego systemu kaucyjnego opakowań.

- Przede wszystkim musi być określony zakres materiałów w systemie kaucyjnym. Konieczne są także odpowiednie inwestycje w organizację zbiórki. Ważne jest również odpowiednie gromadzenie danych aby móc zarządzać całym procesem zbiórki – wskazywał Andrzej Grzymała. Niezbędne jest także jego zdaniem zaangażowanie konsumentów – czyli umożliwienia oddania opakowań blisko miejsca ich wykorzystania. – Nikt nie będzie niósł pustej butelki z pracy do domu, aby ją oddać w procesie zbiórki – podkreślił.

System kaucyjny musi być otwarty

Dodał również, że niesłychanie ważne jest, aby system był otwarty na przyszłość, czyli musi istnieć możliwość rozbudowy systemu kaucyjnego w przyszłości, chociażby poprzez możliwość jego rozszerzenia o inne produkty jak np. zużyte baterie.

- Projektując system kaucyjny trzeba uwzględnić wiele procesów, z których każdy również składa się z wielu procesów. To bardzo skomplikowana sprawa. Dlatego ważne jest, aby korzystać z doświadczeń i rozwiązań innych firm i krajów. Bardzo dobry system działa np. w Skandynawii – mówił Andrzej Grzymała.

I zapewnił, że konieczne jest, aby system kaucyjny od razu zbudować dobrze, aby go nie poprawiać i aby był on stworzony na całe dziesięciolecia – zakończył wystąpienie. System kaucyjny powinien być oparty na systemie tradycyjnym, ale trzeba go odpowiednio rozwinąć. Dobry system musi dążyć do serializacji.

Holistyczne podejście do zbiórki odpadów

Andrzej Grzymała dodał podczas debaty, że system kaucyjny powinien być zbudowany na bazie ROP-u. Podkreślił, że trzeba system kaucyjny dobrze zaplanować, powinien być spójny. - Lepiej go dobrze i spokojnie przemyśleć, aby go potem wielokrotnie nie poprawiać. Pamiętajmy, że mówimy o inwestycjach wartych ponad miliard złotych. Producenci chcą mieć pewność jak to zrobić. Im dłużej będziemy czekać, tym inwestycje będą bardziej chaotyczne – uważa dyrektor zarządzający RLG.

- Bardzo ważne jest, aby do systemu kaucyjnego podejść w sposób holistyczny. - My jako firma jesteśmy jednym z operatorów systemu kaucyjnego w Niemczech, teraz pomagamy w jego organizacji w Szkocji. Wiemy zatem, jak dużo wymaga to wysiłków i pracy – podkreślił dyrektor Grzymała.

Zauważył równocześnie, że budując polski system kaucyjny, nie możemy zrobić kopiuj-wklej systemu z innych krajów. - Trzeba go dopasować do specyfiki danego kraju. Pamiętajmy, że system kaucyjny składa się z wielu podmiotów – to sieci handlowe, producenci opakowań, firmy spożywcze. System musi być tak skonstruowany, aby był dobry dla wszystkich interesariuszy. To wszystko wymaga czasu, ważne aby tego nie robić na wariata, w pośpiechu. Dobry system wymaga planowania – puentował Andrzej Grzymała.

Zasoby się skończą

Jego zdaniem przedsiębiorcy dorośli, aby domykać obiegi. - Jako firma zbieramy akumulatory w całej Europie, potem trafiają one do huty, a potem znowu na rynek. Podobnie dzieje się z telefonami komórkowymi – w tonie starych telefonów jest więcej złota, niż tonie rudy złota. Nie możemy stale żyć w gospodarce linearnej. Musimy szukać sposobu na zawrócenie tych produktów z powrotem do obiegu – podkreślił.

Zauważył, że to już się dzieje. - Coraz szybciej i efektywniej. Firmy, które nie będą tak myślały wypadną z rynku. Trzeba planować i myśleć nie w perspektywie 2-3 lat, ale w perspektywie 20-30 lat, bo zasoby w końcu się skończą – dodał.