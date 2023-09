Biznes i technologie

Dystans wobec nowych technologii

Aż 58 proc. z nas nie rzuca się do sklepu po nowy smartfon czy telewizor. Do nowinek podchodzimy ostrożnie i czekamy, aż walory urządzenia będą już dobrze rozpoznane. Kiedy jednak już kupimy sprzęt, to korzystamy z niego intensywnie - pisze czwartkowa "Rzeczpospolita".