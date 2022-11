Jesteśmy otwarci na rozmowy o udziale AgroUnii na listach wyborczych Koalicji Polskiej; zapraszamy ich na wspólne listy - powiedział poseł Marek Sawicki (PSL).

Działacze AgroUnii wystartują z list PSL?

W środę w TVP1 wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL), pytany o możliwy wspólny start w wyborach ludowców z AgroUnią odpowiedział: "Ja takiemu mariażowi błogosławię". Przyznał też, że trwają rozmowy na ten temat.

Sawicki pytany, czy podziela zdanie wicemarszałka Zgorzelskiego odpowiedział, że jest zwolennikiem budowania szerokiego centrum. "Tego, żeby zostawić Lewicę i lewicową Platformę Obywatelską na lewym skrzydle i budować centroprawicę w środku sceny politycznej" - podkreślił.

Liderzy PSL i AgroUnii znajdą wspólne wartości?

Poseł przypomniał, że niedawno lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz i lider AgroUnii Michał Kołodziejczak składali wspólnie kwiaty pod pomnikiem Bartosza Głowackiego w Janowiczkach koło Racławic i wystąpili na konferencji prasowej.

"Wtedy i jeden, i drugi lider, i Kosiniak-Kamysz, i Kołodziejczak powiedzieli, że są takie wartości, które Polaków łączą. Między innymi właśnie powstania, między innymi Kościuszko, między innymi Głowacki. Więc warto może czasami szukać tego, co nas łączy, a nie ciągle tkwić w tym, jak PO-PiSowa koalicja, co ich dzieli" - zauważył Sawicki.

PSL chce AgroUnii na listach wyborczych

"Jesteśmy otwarci na rozmowy o udziale AgroUnii w Koalicji Polskiej i zapraszamy ich na wspólne listy" - oświadczył poseł ludowców.

Na pytanie, czy PSL prowadzi rozmowy także z innymi ugrupowaniami na przykład z Porozumieniem Jarosława Gowina, Sawicki odparł, że "Porozumienie samo musi zdecydować o tym, co ze sobą zrobi". "Czy do wyborów jeszcze będzie funkcjonować, czy nie będzie funkcjonować" - zaznaczył.

Jak dodał w sejmowym kole Porozumienia jest piątka posłów, "która jest dosyć zainteresowana". "My nie mówimy +nie+. Ja uważam, że po to, żeby zbudować duże centrum to tak, jak wielokrotnie mówiłem publicznie +mało nas do pieczenia chleba+ na centroprawicy. I każdy, kto ma poglądy w zakresie gospodarczym, społecznym i co do wartości, a więc także ideologicznym, w jakimś zakresie zbliżone, to powinien się wokół tej centroprawicy gromadzić" - podkreślił Sawicki.