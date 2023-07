Za nami kolejny ciekawy miesiąc dla branży spożywczej. W czerwcu poinformowano zarówno o kluczowych zmianach i decyzjach w spółkach, a także o nowych rozporządzeniach i decyzjach urzędników, które mocno wpływają na ten sektor. Zobacz nasze autorskie zestawienie newsów minionego miesiąca.

Czerwiec 2023 - to był kolejny ciekawy miesiąc dla branży spożywczej; fot. PAP/Rafał Guz

KE potwierdza zakaz importu zbóż z Ukrainy

Komisja Europejska przedłużyła zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji do 15 września. Minister rolnictwa liczy na przedłużenie zakazu wwozu zboża z Ukrainy poza 15 września. Jednak niewiele na to wskazuje.

Czytaj: KE potwierdza zakaz importu zbóż z Ukrainy do 15.09. Polska liczy na przedłużenie

System kaucyjny - rząd przyjął projekt

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy dot. systemu kaucyjnego. Teraz projekt musi być skierowany do 3 miesięcznej notyfikacji. Nie blokuje to jednak możliwości rozpoczęcia procedowania w Sejmie. Przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2025 r.

Nowy projekt systemu kaucyjnego zakłada, że do jednorazowych butelek z plastiku o pojemności do 3 l, szklanych butelek wielorazowego użytku o pojemności do 1,5 l oraz metalowych puszek o pojemności do 1 l doliczana będzie kaucja w wysokości 50 gr. I to wszystko - bez paragonu.

System kaucyjny - czytaj komentarze i opinie.

Zbożowa megafuzja

Bunge i wspierany przez Glencore koncern Viterra łączą się, tworząc giganta handlu rolnego wartego około 34 miliardów dolarów. Poinformowano o zawarciu umowy, która prawdopodobnie pociągnie za sobą ścisłą kontrolę regulacyjną. Transakcja zbliża połączoną firmę w skali globalnej do czołowych rywali Archer-Daniels-Midland i Cargill. Akcjonariusze Bunge będą jednak posiadać około 70% udziałów w firmie.

Bunge jest już największym na świecie przetwórcą nasion oleistych, dlatego transakcja może zostać poddana kontroli regulacyjnej w Kanadzie, Argentynie i innych krajach.

Czytaj: Zbożowa megafuzja. Powstaje gigant handlu rolnego wart 34 mld dolarów

UOKiK i Biedronka

Skomplikowane zasady, niewspółmierne korzyści i ograniczona dostępność regulaminu – tak można podsumować udowodnione przez Prezesa UOKiK praktyki Jeronimo Martins Polska w zakresie prowadzonej w sklepach sieci od kwietnia do czerwca 2022 r. ogólnopolskiej akcji „Tarcza Biedronki antyinflacyjna”. W połowie czerwca Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył karę ponad 160 mln zł na Jeronimo Martins Polska.

Ponadto w końcówce czerwca Sąd Apelacyjny oddalił apelację właściciela Biedronki, spółki Jeronimo Martins Polska, w sprawie decyzji UOKiK dotyczące nieprawidłowego uwidaczniania cen w sklepach sieci. Utrzymał karę dla spółki w wysokości 115 mln zł.

Wyrok dotyczy decyzji z 2020 r., a sprawa związana była z nieprawidłowym uwidacznianiem cen w sklepach sieci Biedronka.

Czytaj: Biedronka musi zapłacić 115 mln zł kary od UOKiK. Sąd oddalił apelację

Zapowiadane kontrole w sklepach

Minister rolnictwa Robert Telus 15 czerwca 2023 r., podczas briefingu prasowego Głównego Inspektora Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zapowiedział rozpoczęcie nasilonych kontroli w sklepach dotyczących ewentualnego wprowadzania konsumentów w błąd.

Dla dobra sprawy, Robert Telus nie chciał zdradzić ani szczegółów, ani terminu planowanych kontroli. Wiadomo, że zgodnie z ideą, mają być one przeprowadzone w sklepach "z zaskoczenia".

Czytaj: Minister Telus zapowiada nasilone kontrole w sklepach

Bojkot Mondelez za działalność w Rosji

Producent czekolady Milka i Toblerone oraz ciastek Oreo trafił na listę międzynarodowych sponsorów wojny.

Koncern Mondelez, stojąc w obliczu narastającego bojkotu w Skandynawii w związku z obecnością w Rosji, poinformował, że poprosił o spotkanie z rządem Norwegii w celu ochrony swojego lokalnego biznesu.

W specjalnie wydanym oświadczeniu Mondelez podał, że zaprzestał nowych inwestycji kapitałowych, wprowadzania nowych produktów i wydatków na media reklamowe w tym kraju. Plan zakłada, że do końca roku rosyjski biznes zostanie "usamodzielniony" z samowystarczalnym łańcuchem dostaw.

Prezes Mondelez zasmucony bojkotem. "Jesteśmy traktowani inaczej niż inni"

Koniec chińskiego embarga na polską wołowinę

Chiny zniosły zakaz importu polskiej i belgijskiej wołowiny pochodzącej z bydła poniżej 30 miesiąca życia - poinformowała chińska Generalna Administracja Celna (GAC) oraz Ministerstwo Rolnictwa i Spraw Wsi (MOA).

Zakazy importu zostały wydane w marcu 2001 r. po wykryciu w tych krajach choroby wściekłych krów.

Otwarcie rynku chińskiego na polską wołowinę jest szansą dla hodowców bydła mięsnego i zakładów produkcyjnych - zgodnie potwierdzają prezesi największych organizacji branżowych. Na widoczne efekty trzeba będzie jednak poczekać.

Czytaj: Eksport polskiej wołowiny do Chin. "Piłka jest po naszej stronie". Komentarze branży

Coca-Cola HBC kupuje Finlandię

Coca-Cola HBC AG poinformowała, że ​​planuje kupić Brown-Forman Finland Oy, właściciela marki wódki Finlandia, od Brown-Forman Netherlands BV za 220 mln USD (201,2 mln EUR).

Finlandia jest butelkowana przez Grupę Anora, którą kupiła grupa Brown-Forma.

Finlandia była pierwszą nordycką marką wódki importowaną do Stanów Zjednoczonych.

Iga Świątek gra z Oshee

Iga Świątek podjęła współpracę z Oshee. Skąd pomysł? - Mamy bardzo bogatą historię współpracy z najlepszymi sportowcami. A Iga ma cechy, które powinna mieć nasza idealna ambasadorka - mówił na konferencji prasowej Paweł Jacaszek, prezes Oshee.

- Iga Świątek jest dzisiaj popularna na całym świecie. A Oshee jest obecne na 50 rynkach świata. W naturalny sposób będziemy chcieli wspierać sprzedaż i budowę świadomości naszej marki na świecie poprzez skorzystanie z tych globalnych zasięgów tenisistki - mówi nam Paweł Jacaszek.

Czytaj: W co Oshee gra z Igą Światek? "Chcemy skorzystać na jej popularności"

Nowe przejęcie w mleczarstwie

Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bychawie jednogłośnie podjęło uchwałę o „współpracy mającej na celu połączenie OSM w Bychawie i SM Spomlek w Radzyniu Podlaskim”. Delegaci z Bychawy widzą przyszłość swojej firmy po połączeniu.

Czytaj: Szykuje się kolejne przejęcie w mleczarstwie. Znamy szczegóły

Nowe centrum logistyczne Żabki

W Radzyminie pod Warszawą Grupa Żabka otworzyła Zautomatyzowane Centrum Logistyczne. Jest to zaawansowany technologicznie obiekt w infrastrukturze logistycznej spółki.

Centrum Logistyczne w Radzyminie zostało wyposażone m.in. w automatyczny transport oraz silos paletowy. Magazyn będzie zaopatrywać ok. 3 500 sklepów.

Stock Spirits chce przejmować na Zachodzie

Grupa Stock Spirits podjęła wyłączne negocjacje w sprawie zakupu marki Clan Campbell Blended Scotch Whisky od Pernod Ricard po złożeniu wiążącej oferty obecnemu właścicielowi marki. Równolegle rozpoczęła wyłączne negocjacje w sprawie zakupu Dugas, francuskiego niezależnego dystrybutora alkoholi premium.

Czytaj: Stock Spirits rusza na Zachód. Kupi markę od Pernod Ricard i firmę z Francji

Inflacja w czerwcu

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2023 r. wzrosły rdr o 11,5 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem nie zmieniły się - podał Główny Urząd Statystyczny.

Ceny w kategorii "Żywność i napoje bezalkoholowe" wzrosly o 17,8 proc. rdr oraz spadły o 0,3 proc. w ujęciu miesięcznym.

Spadek inflacji poniżej 10 proc. nastąpi prawdopodobnie w październiku i może być chwilowy - prognozuje Polski Instytut Ekonomiczny. Zdaniem analityków, koniec zamrożenia cen energii i wzrost stawki VAT na żywność podniosą CPI w I kw. 2024 r.

Duże zmiany właścicielskie w Grupie Iglotex

Po 12 latach 100 proc. akcji wraca do założycieli spółki. Od 22. czerwca 2023 r. 100 proc. akcji Igloteksu należy do spółki Dioryt, kontrolowanej przez Małgorzatę i Tadeusza Włodarczyków.

- Po 12 latach wspólnego, udanego rozwijania organizacji wraz z funduszem Penta Investments, 100% akcji wraca do założycieli Igloteksu - mówi nam Maciej Włodarczyk, prezes Grupy Iglotex.

Czytaj: Zmiany w Grupie Iglotex. 100 proc. akcji wraca do założycieli spółki

Bezobsługowy sklep Auchan Go

Sieć Auchan Polska uruchomiła w Warszawie pierwszy w pełni autonomiczny sklep innowacyjnego konceptu Auchan GO. Docelowo planowane jest otwarcie 40 placówek tego typu w ciągu najbliższych kilku lat.

Nowy Auchan GO – otwarty w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 29 – to najmniejszy z formatów zakupowych Auchan. Ma powierzchnię 75 mkw.

Nowa platforma zakupowa polskich sklepów

Spore zamieszanie wywołał komunikat ministerstwa rolnictwa o tym, że polskie sieci sklepów spożywczych chcą stworzyć wspólną platformę sprzedaży on-line.

Polskie sieci sklepów spożywczych uruchomiły wspólną platformę - zakupową (czyli sprzedażową od strony producenta), której celem jest umożliwienie szybkiego kontaktu pomiędzy sklepami a dostawcami produktów.

Piszemy o szczegółach: Nie sprzedażowa a zakupowa. Oto szczegóły nowej platformy polskich sklepów i MRiRW

Zmiany u Palikota. Inwestorzy przejmują pałeczkę

Marek Maślanka, jeden z inwestorów Manufaktury Piwa Wódki i Wina poinformował o powołaniu Zespołu Nadzorującego, który we współpracy z Januszem Palikotem podjął się koordynacji procesów biznesowych na rzecz rentowności Grupy MPWiW oraz spłaty istniejących zobowiązań w terminie 6 do 8 tygodni.

29 czerwca Marek Maślanka, właściciel mdm Holding wydał oświadczenie.