W 2021 roku liczba przesyłek dostarczanych Polakom przez kurierów przekroczyła 2 miliony dziennie. Dla klientów coraz częściej liczy się już nie tylko doręczenie na czas, ale też inicjowanie działań proekologicznych przez firmy z branży logistycznej. Monitorowanie śladu węglowego, zeroemisyjne dostawy, czy w pełni ekologiczne opakowania to tylko kilka przykładowych działań, które wspierają ochronę środowiska. Z okazji przypadającego 29 września Dnia Kuriera warto przyjrzeć się, jakie rozwiązania stosują firmy świadczące usługi kurierskie, aby zadbać o środowisko i jak najlepsze warunki pracy kurierów.

Dzień Kuriera i Przewoźnika. Jak firmy z branży logistycznej działają na rzecz środowiska? /fot. mat.pras

Kurier w samochodzie zeroemisyjnym

Dzień Kuriera i Przewoźnika to szczególne święto dla branży. Praca kurierów związana jest z transportem milionów przesyłek, które trafiają w ręce klientów każdego dnia. To zawód wymagający doskonałej organizacji, odpowiedzialności i umiejętności współpracy.

Profesjonalni, niezawodni kurierzy są naszą siłą i priorytetem. Zespół kurierski DHL Parcel to około 4000 kurierów i kurierek w całej Polsce. W tym wyjątkowym dniu, w naszych sortowniach i terminalach przygotowujemy specjalne akcje, konkursy i upominki dla kurierów. To doskonała okazja, by po raz kolejny im podziękować, doceniając ich pracę, zaangażowanie i pełen profesjonalizm. Kurierzy DHL Parcel dostarczają naszym klientom najwyższą jakość obsługi, co potwierdzają badania opinii, które regularnie prowadzimy – mówi Agnieszka Świerszcz – CEO DHL Parcel.

Dziś jednak znaczenie ma nie tylko doręczenie na czas wyczekanej paczki. Wśród konsumentów zdecydowanie rośnie świadomość dotycząca wpływu biznesu na środowisko. Klienci coraz częściej pytają o zaangażowanie firm w działania ekologiczne, bo zdają sobie sprawę, że wspólnie możemy więcej. Bardzo ważnym elementem biznesu jest logistyka. Działania firm kurierskich mają kluczowe znaczenie dla środowiska i ograniczenia emisji CO2 w przestrzeni miejskiej.

DHL wciąż modernizuje swoją flotę kurierską. Pojawia się w niej coraz więcej pojazdów o napędzie elektrycznym.

Samochody zeroemisyjne doskonale sprawdzają się w ramach miejskiej logistyki. Zbierają również bardzo pozytywne opinie naszych kurierów, którzy cenią sobie komfort jazdy i wygodę, jaką zapewnia elektryczny napęd. Jako firma, której misją jest osiągnięcie zerowej emisji CO2 będziemy sukcesywnie elektryfikowali flotę kurierską – wyjaśnia Arkadiusz Stasiak, wiceprezes ds. operacyjnych w DHL Parcel Polska.

Samochodem elektrycznym bez ograniczeń

Samochody elektryczne są również bardzo doceniane przez kurierów.

Praca w samochodzie z napędem elektrycznym to zupełnie inna, lepsza jakość – cichy silnik, komfort, bezpieczeństwo i intuicyjne rozwiązania. „Elektryki” znacznie ułatwiają poruszanie się po miastach. Mogę wjechać w strefy zeroemisyjne, zamknięte dla pojazdów spalinowych. Poruszam się buspasami, łatwiej mi zaparkować. Często też spotykam się z pozytywnymi reakcjami, kiedy klienci widzą, że podjeżdżam właśnie samochodem elektrycznym. Cieszę się, że wprowadzamy tego typu rozwiązania, dzięki nim jesteśmy bardziej przyjaźni dla otoczenia, a dodatkowo łatwiej nam wykonywać codzienne zadania – dodaje Karol Jagodziński, kurier DHL Parcel.

Firma wykorzystuje także potencjał odnawialnych źródeł energii. Posiada własne instalacje fotowoltaiczne, dzięki którym produkuje zieloną energię słoneczną. Pozyskany w ten sposób prąd zasila nie tylko kurierskie samochody elektryczne, ale także sortownie. Kolejne instalacje fotowoltaiczne będą powstawały przy każdej nowej jednostce. Już dzisiaj, dzięki zastosowaniu elektrowni słonecznych DHL Parcel oszczędza ponad 330 000 kWh energii w ciągu roku, co oznacza, że blisko 80 t CO2 nie trafia do atmosfery.

Innowacje i nowoczesna technologia w służbie ekologii

Nowoczesne, zautomatyzowane obiekty wpływają na efektywność, komfort pracy zespołu oraz oszczędność energii. Infrastruktura operacyjna DHL Parcel to innowacyjne rozwiązania i technologie, z których na co dzień korzystają kurierzy i pracownicy. Warto wspomnieć np. o systemie zapobiegającym równoczesnej pracy ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń biurowych, specjalnej izolacji ścian, która zapobiega utracie ciepła zimą czy instalacjach do zawracania wody opadowej w celu ponownego wykorzystania jej m.in. do podlewania zieleni. Bardzo ważny jest również proekologiczny system oświetlenia strefowego LED oraz specjalny dach, który przepuszcza światło dzienne, żeby oszczędzać energię.

Bliżej natury

Ważnym elementem wspierającym środowisko są także firmowe pasieki. Pierwsza stanęła w Warszawie i zamieszkało w niej aż 250 tysięcy pszczół. Kolejne powstają przy obiektach DHL Parcel w różnych częściach Polski. Założenie pasieki firmowej to przykład działań na rzecz ochrony pszczół i rozwoju pszczelarstwa miejskiego wspieranego przez biznes. Okazuje się również, że miód wytwarzany przez „miejskie” pszczoły charakteryzuje się wyjątkową czystością i może mieć unikalny charakter z powodu specyficznej flory na terenach nierolniczych.