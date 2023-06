Brakuje impulsów mogących sprzyjać dalszej aprecjacji złotego, więc kurs EUR/PLN powinien konsolidować się w ramach krótkoterminowego trendu bocznego w przedziale 4,44– 4,49. Przy braku impulsów krajowych obligacje skarbowe pozostaną wrażliwe na zmiany rynków bazowych - oceniają ekonomiści Banku Millennium.

W poniedziałek złoty lekko umacnia się względem głównych walut. Ok. godz. 15.50 EUR/PLN zniżkuje 0,5 proc. do 4,446, a USD/PLN idzie w dół o 0,3 proc. do 4,07, pozostając przy 15-miesięcznych minimach sprzed agresji Rosji na Ukrainę.

Na rynku długu przeważają spadki rentowności, głównie w środku i na długim końcu krzywej - po 3-4 pb., do 6,01 w przypadku 10-latek.

Poniedziałkowa sesja upływa przy braku inwestorów z USA, którzy obchodzą Dzień Wyzwolenia.

"Złoty w relacji do euro porusza się w ramach krótkoterminowego trendu bocznego z ograniczeniami na poziomie 4,44 - 4,49. O ile w ostatnich tygodniach trend umocnienia polskiej waluty łamał kolejne opory techniczne tak teraz uważamy, iż prawdopodobnie osiągnął on już swój czasowy kres. Co prawda, dopuszczamy próby zejścia - zwłaszcza poniżej dolnej bariery przedziału - jednak powinny być one krótkotrwałe. Na horyzoncie brakuje bowiem impulsów mogących sprzyjać dalszemu umocnieniu złotego" - napisali w tygodniowym komentarzu ekonomiści Banku Millennium.

Ich zdaniem, rynek zdyskontował już bowiem lepsze od oczekiwań z poprzednich miesięcy wyniki polskiej gospodarki, czy spadek ryzyka geopolitycznego na świecie (kontrofensywa Ukrainy, rozmowy na linii USA-Chiny).

"W tym tygodniu natomiast uważamy, iż zestaw publikacji krajowych obejmujący produkcję przemysłową, sprzedaż detaliczną czy odczyty z rynku pracy pozostanie neutralny dla złotego, gdyż będzie bez istotnego wpływu na perspektywy polityki pieniężnej w Polsce. Te nieco wyjaśnić się mogą na początku lipca, gdy Rada Polityki Pieniężnej zapozna się z najnowszymi prognozami makroekonomicznymi" - dodano.

RYNEK DŁUGU

W obliczu braku impulsów krajowych, gdyż dane makroekonomiczne mogą pozostać bez wpływu na wycenę skarbowych papierów wartościowych, eksperci Millennium oceniają, że polskie obligacje pozostaną wrażliwe na zmiany rynków bazowych.

Źródłami potencjalnej zmienności rynku niemieckiego mogą być piątkowe dane PMI ze strefy euro.

"Do tego czasu natomiast nie znajdujemy na horyzoncie istotnych argumentów mogących istotnie podbijać zmienność. Tym bardziej, iż w piątek (po zamknięciu rynków) możliwa jest rewizja ratingu Polski przed dwie agencje (S&P i Fitch). Przypomnijmy, iż w czerwcu rząd niespodziewanie poinformował o nowelizacji budżetu, co obok ubiegłotygodniowego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącej sektora bankowego może być przedmiotem komentarza ze strony wspomnianych agencji" - dodano.