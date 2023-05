Osiągnięte porozumienie w kwestii podniesienia limitu zadłużenia w USA może stanowić czynnik zwiększający apetyt na bardziej ryzykowne aktywa, w tym na złotego - oceniają ekonomiści Banku Millennium. Kierunek notowaniom SPW i PLN mogą dać też publikowane w tym tygodniu dane z krajowej gospodarki.

"Osiągnięte porozumienie w kwestii podniesienia limitu zadłużenia w USA stanowić może czynnik zwiększający apetyt na bardziej ryzykowne aktywa, w tym na złotego, choć uwidoczniłoby się to po powrocie inwestorów zagranicznych. W kolejnych dniach, ze względu na liczne publikacje danych makroekonomicznych, nie zabraknie impulsów do wzrostu zmienności. Z gospodarki krajowej takim czynnikiem może być odczyt inflacji za maj lub PMI w polskim przemyśle, które wpływać będą na rynkowe oczekiwania co do ścieżki stóp w Polsce. Natomiast na rynkach bazowych głównym wydarzeniem będą publikacje danych z amerykańskiego rynku pracy, które mogą powodować podwyższoną zmienność eurodolara" - napisali w tygodniowym raporcie ekonomiści.

"Dalsze podwyżki stóp procentowych w USA, a także perspektywa ogłoszenia przez TSUE wyroku w sprawie walutowych kredytów mieszkaniowych będą ciążyły na wycenie złotego, neutralizując potencjalnie korzystny wpływ osiągniętego porozumienia w kwestii podniesienia limitu zadłużenia USA. Z punktu widzenia analizy technicznej zakres korekty (eurozłotego - PAP) powinien zatrzymać się na poziomie 4,5540" - dodali.

Główny Urząd Statystyczny opublikuje szybki szacunek inflacji za maj w środę, 31 maja. Pełne dane GUS przedstawi 15 czerwca. Z kolei w czwartek, 1 czerwca, krajowi inwestorzy poznają odczyt PMI dla polskiego przemysłu.

Ekonomiści Banku Millennium oceniają, że choć z technicznego punktu widzenia przestrzeń do dalszego wzrostu kursu USD/PLN jest ograniczona, to nie można wykluczyć kontynuacji aprecjacji.

"Utrzymanie presji na mocnego dolara sprzyja zwyżkom kursu USD/PLN. Dojście do poziomu 4,2297 ogranicza przestrzeń do jego dalszego wzrostu z technicznego punktu widzenia, niemniej kontynuacja spadku eurodolara, wsparta dobrymi danymi z USA, może otworzyć przestrzeń do kontynuacji osłabienia także złotego względem amerykańskiej waluty" - napisali ekonomiści.

RYNEK DŁUGU

"Publikowane w tym tygodniu dane z krajowej gospodarki, szczególnie szybki odczyt inflacji CPI za maj, może nadać kierunek notowaniom obligacji w drugiej połowie tygodnia. Spodziewana solidna zniżka indeksu CPI może ustabilizować notowania obligacji po wzrostach rentowności w minionym tygodniu. Mniejszy wpływ na rynek powinna mieć natomiast publikacja planu podaży na czerwiec" - napisali w raporcie ekonomiści Banku Millennium.

"Podobnie jak w minionym tygodniu źródłem zmienności obligacji krajowych będą rynki bazowe, gdzie liczne publikacje z amerykańskiego rynku pracy mogą zwiększyć zmienność notowań" - dodali.

Ministerstwo Finansów opublikuje w środę informację o podaży papierów skarbowych na kolejny miesiąc. We wstępnym, rocznym planie resort finansów założył przeprowadzenie w czerwcu dwóch przetargów - w dniach 16 VI i 28 VI.

W poniedziałek Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował, że wstępnie zaplanowany na środę, 31 maja, przetarg sprzedaży obligacji nie zostanie zorganizowany.

poniedziałek poniedziałek piątek 15.01 9.35 15.47 EUR/PLN 4,5225 4,5225 4,5389 USD/PLN 4,2211 4,2149 4,2309 CHF/PLN 4,6718 4,6595 4,6762 EUR/USD 1,0714 1,073 1,0727 PS0425 5,96 6,01 6,03 PS0728 *6,06 *6,13 6,09 DS1033 6,07 6,15 6,16

* zmiana benchmarku