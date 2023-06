Polska waluta umacnia się względem euro 4. sesję z rzędu, chwilowo testując 2-letnie maksima 4,47/EUR. Rentowności SPW ponownie idą w dół, na całej długości krzywej, najmocniej w środkowej części. W kolejnych dniach w centrum uwagi polskiego FX i FI pozostanie komunikacja ze strony RPP.

EUR/PLN umacnia się 4. sesję z rzędu - ok. godz. 15.50 o 0,25 proc. do 4,447. Od szczytów intraday z 31 maja złoty zyskał do EUR już 1,6 proc. Wcześniej kurs pary atakował 4,47 - to najmocniejszy poziom EUR/PLN od czerwca 2021 r., gdy para wyznaczyła lokalne minimum 4,4513. Poniżej tego poziomu EUR/PLN był kwotowany ostatnio w grudniu 2020 r.

"Popyt na złotego pozostaje solidny, gdyż wspierają go relatywnie wysokie stopy NBP, a także szybka poprawa bilansu handlowego. O ile EUR/USD faktycznie ustabilizuje się w najbliższych dniach, to kurs EUR/PLN powinien pogłębić ostatnie dołki, docierając w tym tygodniu do ok. 4,46 lub lekko poniżej. Decyzja RPP prawdopodobnie nie wpłynie istotnie na złotego. Inwestorzy raczej zakładają, że przekaz z RPP będzie łagodny, a Rada powinna te oczekiwania spełnić" - napisali w tygodniowym komentarzu ekonomiści ING BŚ.

Z kolei ekonomiści Banku Millennium zwracają uwagę, że w przeszłości nieobecność inwestorów krajowych (Boże Ciało w czwartek) lub ich obniżona aktywność w piątek bywały okresami podwyższonej zmienności notowań złotego.

We wtorek posiedzenie decyzyjne zakończy RPP, a w środę o godz. 15.00 odbędzie się konferencja prezesa NBP A. Glapińskiego.

RYNEK DŁUGU

Na polskim FI początek tygodnia przyniósł zniżki rentowności, po początkowych wzrostach. 10-letnie SPW kwotowane były z rana 4 pb. powyżej piątkowego zamknięcia, jednak w trakcie sesji umocniły się, do 5,96 proc. ok. godz. 16.00.

Spadki dochodowości notowane są na całej długości krzywej od 4 pb. na krótkim końcu przez 5 pb. w środku i 3 pb. na końcu. W ciągu tygodnia rentowność rocznych papierów skarbowych wzrosła jednak o 10 pb., 5-letnich spadła o 26 pb, a 10-letnich o 11 pb.

"Biorąc pod uwagę skalę ubiegłotygodniowego ruchu, a także utrzymujące się ryzyka dla tempa dezinflacji widzimy ograniczoną przestrzeń do zniżek w rentowności w krótkookresowej perspektywie. Głównym wydarzeniem tygodnia będzie posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, jednak nie wydaje nam się, aby decyzja (zakładamy utrzymanie stóp proc.), a także konferencja prezesa NBP A. Glapińskiego (podtrzymanie relatywnie łagodnej retoryki) istotnie wpłynęły na nastroje rynkowe" - wskazują eksperci Millennium.

"Po tak silnym ruchu jak w ubiegłym tygodniu naturalna wydaje się korekta techniczna, choć w dłuższej perspektywie rentowności obligacji będą obniżać się w ślad za postępującym procesem dezinflacji i dalszym schłodzeniem koniunktury w gospodarce polskiej i globalnej. Czynnikiem ryzyka dla rynku obligacji w średnim okresie jest skala wzrostu potrzeb pożyczkowych budżetu w związku z realizacją obietnic wyborczych" - dodano.