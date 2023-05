Złoty może kontynuować korektę z próbą znalezienia nowej równowagi w okolicy 4,60/EUR, a odreagowaniu na krajowym rynku długu nie będzie sprzyjać presja na wyższe rentowności ze strony rynków bazowych - ocenia ekonomista Santander Banku Grzegorz Ogonek.

"Parę tygodni temu sfomułowaliśmy tezę, że poziom 4,60 może być nową osią, wokół której EUR/PLN może się obracać, po tym jak przez wiele miesięcy kurs znalazł stabilizację wokół 4,70. Po ostatniej aprecjacji złotego pewne odreagowanie powinno było się pojawić, choć trudno było wskazać konkretny moment i widzimy to już drugą sesję z rzędu" - powiedział Ogonek.

"Mieliśmy niedawno marcowe dane o rachunku bieżącym, choć nadal dość korzystne, to jednak nie aż tak wspierające walutę i pozytywnie zaskakujące jak poprzednio, szczególnie patrząc na korektę w dół za poprzedni miesiąc. Być może moment zawahania, czy trend aprecjacyjny może być kontynuowany, wystarczył do korekty" - dodał.

Według ekonomisty Santandera przestrzeń do osłabienia PLN może ograniczać komunikowana ostatnio przez MF skala wymiany walut na rynku w ub. roku (7,4 mld EUR).

"Ostatnio MF pochwaliło się, że ma w razie czego sporą siłę ognia, żeby pomagać krajowej walucie - jest jeszcze 10 mld EUR w odwodzie (stan środków walutowych na koniec IV - PAP), gdyby trzeba było jakiegoś wsparcia złotemu udzielić" - dodał.

Złoty, po wyznaczeniu we wtorek pod koniec sesji w środę rano niemal 2-letnich maksimów (4,48/EUR), osłabia się w czwartek drugą sesję z rzędu, tracąc do wspólnej waluty ok. 3 gr. (0,6 proc.) w okolice 4,55/EUR.

RYNEK DŁUGU

Powrót rentowności polskich 10-letnich SPW powyżej 6 proc. nie byłby dla rynku psychologiczną barierą, a krajowy FI znajdować będzie się jeszcze przez dłuższy czas pod presją restrykcyjnej polityki głównych banków centralnych.

"Jesteśmy tuż poniżej 6 proc. na dłuższym końcu krzywej i ten poziom raczej nie będzie psychologiczną barierą dla rynku. W miarę upływu czasu globalnie rynek bardziej będzie musiał się uginać z dotychczasową wyceną obniżek stóp procentowych przez Fed, niż Fed dostosować do rynków i dostarczyć obniżki. To będzie sprzyjało wzrostom rentowności, co będzie przeszkadzać z umocnieniu krajowego FI" - powiedział Ogonek.

"Dodatkowo, niezależnie od wyniku wyborów, widać że kampania idzie w stronę poluzowania fiskalnego i pogłębienia deficytu ponad ostatnie prognozy z APK. Ale jednocześnie nie jest też tak, że sytuacja u nas mocno oderwała się od rynków bazowych. Obligacjom nie pomagają ostatnio np. przedłużające się negocjacje w USA ws. limitu długu" - dodał.

Krzywa rentowności SPW zwyżkuje w czwartek po południu na całej długości od 5 pb. na krótkim końcu, przez 7 pb. w środku i 6 pb. na długim końcu (5,98 proc. ok. godz. 15.35).

Na rynkach bazowych 10-letnie Treasuries tracą 4 pb. do 3,62 proc., a 10-letnie bundy osłabiają się o 8 pb. do 2,41 proc.

W czwartek po godz. 15.00 prezes Fed z Dallas L. Logan oceniał, że ostatnie dane z amerykańskiej gospodarki nie przemawiają za pauzą w cyklu podwyżek stóp na czerwcowym posiedzeniu FOMC.