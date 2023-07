Poniedziałkowa sesja na Wall Street zakończyła się wzrostami głównych indeksów. S&P 500 i Nasdaq zanotowały w lipcu piąty z rzędu zwyżkowy miesiąc.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,28 proc. i wyniósł 35.559,53 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,15 proc. i wyniósł 4.588,96 pkt.

Nasdaq Composite zyskał 0,21 proc. i zamknął sesję na poziomie 14.346,02 pkt.

W lipcu indeks S&P 500 zyskał 3,1 proc., co daje mu piąty zwyżkowy miesiąc z rzędu. Wcześniej indeks ten miał serię siedmiu wzrostowych miesięcy do sierpnia 2021 roku.

W skali całego miesiąca Nasdaq zyskał około 4,1 proc., co jest również dla tego indeksu piątym z rzędu wzrostowym miesiącem.

Z kolei Dow zyskał w lipcu prawie 3,4 proc. W tym miesiącu indeks zanotował serię 13 wzrostowych dni z rzędu, co było najdłuższą taką serią od 1987 roku.

Prezeska Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde powiedziała w weekend, że EBC może ponownie podnieść stopy procentowe, nawet jeśli wstrzyma się z tym na następnym posiedzeniu.

W szczegółach raportu dotyczącego strefy euro starszy analityk Deutsche Bank, Marc de Muizon, zauważył, że ceny usług w regionie były odporne, ale nie tak silne, jak powinny być w szczycie sezonu turystycznego w 2023 roku.

"Pozorna siła kwartalnego wzrostu była napędzana przez kilka idiosynkrazji krajowych i maskuje podstawową dynamikę, która prawdopodobnie jest znacznie bliższa stagnacji" - powiedział de Muizon.

Powszechnie oczekuje się, że Bank Anglii podniesie stopy procentowe o co najmniej ćwierć punktu, ale rynki są bardziej podzielone co do tego, czy Bank Rezerw Australii dokona podwyżki, czy pozostanie bez zmian.

Inwestorzy zmniejszyli zakłady na dalszy wzrost funta o najwięcej od połowy czerwca przed czwartkową decyzją Banku Anglii w sprawie stóp procentowych.

Prezes Banku Rezerwy Federalnej w Minneapolis, Neel Kashkari, określił perspektywy inflacji jako "dość pozytywne", pomimo prawdopodobieństwa utraty miejsc pracy i wolniejszego wzrostu.

"Narracja, na której skupią się rynki, dotyczy tego, czy będzie to miękkie lądowanie, czy nie" - powiedział Vivek Paul, starszy strateg portfela w BlackRock Investment Institute.

"Dowiemy się więcej na ten temat, gdy nadchodzące dane wskażą, czy szybko schładzająca się inflacja jest rzeczywiście początkiem szerszego trendu, czy też nadal jest niestabilna" - dodał.

W Stanach Zjednoczonych trwa sezon publikacji wyników spółek za drugi kwartał 2023 roku. W czwartek swoje wyniki przedstawią m.in. Apple i Amazon.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na wrzesień są wyceniane po 81,85 USD za baryłkę, po wzroście o 1,6 proc., a wrześniowe futures na Brent rosną o 0,67 proc. do 85,56 USD/b.