Dziesiątki rannych w wyniku paniki przy odbieraniu świadczenia szkolnego

Autor: PAP

Data: 20-08-2022, 15:25

Kilkudziesięciu filipińskich uczniów i rodziców zostało rannych w sobotę w wyniku paniki, która wybuchła podczas dystrybucji pomocy finansowej dla uczniów, przygotowujących się po ponad dwóch latach do powrotu do szkół, które przez ten czas były zamknięte z powodu pandemii Covid-19.

Panika wybuchła przy przekazywaniu środków pomocy dla uczniów/ fot. Taylor Wilcox on Unsplash

Na całym archipelagu przed placówkami odpowiedzialnymi za dystrybucję zasiłku szkolnego w maksymalnej wysokości 4000 pesos (71 euro) utworzyły się ogromne kolejki. Tak było m.in. w mieście Zamboanga, położonym na zachodzie wyspy Davao, gdzie przed jedną ze szkół pojawiło się około 5 tys. osób.

"Kiedy usłyszeli, że drzwi się otwierają, wtargnęli do środka - powiedział Josen Samsula, jeden z tamtejszych policjantów - Było tam stromo, więc pośliznęli się i upadli na ziemię. Wybuchła panika". W wyniku tego co najmniej 39 osób, które odniosły niewielkie obrażenia, trafiło do szpitala.

Z kolei w stolicy Manili władze musiały wezwać policję prewencyjną, aby zapobiec szturmowaniu biur w mieście przez ludzi przybywających po świadczenie.

Covid skomplikował sytuację na Filipinach

Pandemia Covid-19 znacznie skomplikowała sytuację finansową milionów rodzin filipińskich, które teraz potrzebują pomocy państwa w związku z powrotem dzieci do szkół, zamkniętych od marca 2020 roku.

Filipiny są jednym z ostatnich krajów na świecie, które wznowiły w szkołach zajęcia stacjonarne. Zdaniem ekspertów przedłużające się zamknięcie placówek edukacyjnych pogłębiło kryzys w filipińskim systemie szkolnictwa i może mieć długofalowe negatywne konsekwencje dla dzieci.