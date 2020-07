Dziś biura powiatowe ARiMR otwarte dłużej

Rolnicy, którzy do tej pory nie złożyli dokumentów, mogą to zrobić jeszcze tylko dziś. By to umożliwić Agencja wydłuża w tym ostatnim dniu pracę biur powiatowych. Będą one otwarte do godz. 19.00.

Najwygodniejszym sposobem składania wniosków jest platforma eWniosekPlus. W tym roku po raz trzeci rolnicy mogą skorzystać z tej możliwości. Do 9 lipca, w kampanii 2020, ARiMR zarejestrowała blisko 1,3 mln wniosków złożonych drogą elektroniczną.

Wypełnianie elektronicznego wniosku nie jest trudne. Często nawet młodsze pokolenie, dla którego internet nie ma żadnych tajemnic, sekunduje rodzicom przy wypełnianiu formularza. To gotowy scenariusz na konkursowy filmik o międzypokoleniowym współdziałaniu.

Konkurs eWniosekPlus 2Pokolenia - o takich właśnie założeniach - ogłosiły w maju miesięcznik Wieści Rolnicze i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod merytorycznym patronatem Prezesa Agencji Tomasza Nowakowskiego.

Filmy można było przesyłać do końca czerwca. Jury wyróżniło trzy prace. Zwycięski film stworzony przez rolników z Dolnego Śląska przedstawia niektóre funkcje aplikacji eWniosekPlus oraz ich odzwierciedlenie w rzeczywistym gospodarstwie. Wybierając uprawę, mały rolnik przypomina sobie doglądanie uprawy jęczmienia, wypełniając pole zobowiązania rolno-środowiskowego - przenosi się na łąkę, gdzie odgradzał niekoszony fragment. Wspominając inne swoje polowe prace, chłopiec wypełnia kolejne punkty wniosku. Ostatecznie, dzięki jego umiejętności, udaje się poprawnie wysłać wniosek.