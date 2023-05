31 maja kwietnia to 151 dzień tego roku. Tego dnia przypada m.in. Międzynarodowy Dzień Cytrynówki i Światowy Dzień bez Tytoniu.

31 maja kwietnia to m.in. Międzynarodowy Dzień Cytrynówki /fot. shutterstock

Międzynarodowy Dzień Cytrynówki

31 maja to dzień, w którym obchodzimy co najmniej kilka nietypowych świąt związanych z szeroko pojętą żywnością.

Międzynarodowy Dzień Cytrynówki

Ostatni dzień maja to Międzynarodowy Dzień Cytrynówki. Podobno sekretem udanej Cytrynówki jest nie miąższ, ale aromat i smak pozyskany z cienko obranej skórki cytrynowej.

Cytrynówka to rodzaj likieru smakowego o smaku i zapachu cytryny. Napój pozyskiwany z mieszkanki skórki cytrynowej, syropu cukrowego, wody i alkoholu o stężeniu minimum 40% przyrządzonej w odpowiednich proporcjach.

Cytrynówka - przepis idealny?

Serwis przepisytradycyjne.pl proponuje przepis na Cytrynówkę idealną - który pochodzi z 1885 roku.

- Cytryny trzeba dokładnie umyć, obrać ze skórki i przekroić na połówki (będzie łatwiej wycisnąć sok). Tak przygotowane cytryny należy zalać 1 litrem spirytusu. Pozostawić cytryny na 24 godziny.

- Następnego dnia przygotowujemy syrop: gotujemy wodę z cukrem.

Cytryny wyjmujemy ze spirytusu i wyciskamy sok. Mieszamy spirytus z sokiem.

- Do naczynia z ostudzonym syropem wlewamy spirytus z cytrynowym sokiem i mieszamy, aby wszystko się dokładnie połączyło.

- Chłodzimy i gotowe

Cytrynówka pomaga pozbyć się niestrawności po ciężkim posiłku. O jej właściwościach leczniczych decydują m.in. flawonoidy, wykazujące działanie przeciwutleniające i zwalczające nadmiar wolnych rodników, które sprzyjają powstawaniu wielu chorób, m.in. miażdżycy i raka.

Światowy Dzień bez Tytoniu

Palenie szkodzi zdrowiu i chyba nie trzeba chyba nikogo o tym przekonywać. Zawarta w dymie papierosowym nikotyna dostaje się do krwi i wywiera swoje działanie na organizm palacza. Oprócz nikotyny dym tytoniowy zawiera wiele innych szkodliwych, rakotwórczych substancji chemicznych. Dla jednych to wystarczająca informacja, by nie próbować papierosów. Niektóre osoby potrzebują zaciągnąć się kilka razy nikotyną, by wiedzieć, że nie chcą już nigdy w życiu mieć do czynienia z tytoniem- informuje kalbi.pl.

Światowy Dzień bez Tytoniu zainicjowano w ramach programu „Europa wolna od dymu tytoniowego” na Konferencji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 1988 roku w Madrycie. Początkowo wybrano dzień 7 kwietnia, ale rok później akcję przeniesiono na 31 maja.

Misją wydarzenia jest podnoszenie świadomości o niebezpieczeństwach związanych z używaniem tytoniu, praktykach biznesowych firm tytoniowych oraz działaniach WHO w walce z epidemią tytoniu. Święto jest dobrą okazją, by wszyscy wspólnie mogli się zastanowić jak poprawić swoje zdrowie. Każdego roku obowiązuje inne hasło przewodnie. Konkretny temat ma służyć temu, by stworzyć jednolite globalne przesłanie i lepiej trafić do odbiorców.

31 maja to Dzień Pracownika Przemysłu Spożywczego

31 maja wschód słońca nastąpił o godzinie 4:19, o godzinie 12:33 słońce będzie w zenicie, natomiast zajdzie o 20:47.

31 maja imieniny obchodzą: Aniela, Kamila, Petronela, Feliks, Kancjan, Kancjanela, Kancjusz, Marietta, Noe, Paschazy, Sylwiusz oraz Witalis.

Według kalendarza świąt nietypowych 31 maja obchodzimy:

Dzień Pracownika Przemysłu Spożywczego

Dzień Bociana Białego

Światowy Dzień bez Tytoniu

Światowy Dzień Bez Majtek

Międzynarodowy Dzień Cytrynówki

Dzień Rodzeństwa

Dzień Projektanta Stron Internetowych