Marszałek sejmu Elżbieta Witek odwiedziła we wtorek Częstochowę. Jak podkreśliła, miasto ma ogromny potencjał gospodarczy i biznesowy. Widać jednak, że Częstochowa nie wykorzystuje tego potencjału, miasto jest zadłużone - wskazała.

Marszałek przyznała, że Częstochowa nie wykorzystuje swojego potencjału. "Bardzo szkoda, ponieważ my jako PiS od ośmiu lat pokazujemy wszystkim samorządom, że nikogo nie wykluczamy. Nie dzielimy ani Polaków, ani samorządów. Już w roku 2015, a później potwierdziliśmy to w roku 2019 powiedzieliśmy, że jesteśmy jednym narodem. Oczywiście różnimy się miedzy sobą, mamy różne poglądy i to jest piękne - niech tak będzie, ale wszyscy mamy prawo do tego, żeby mieszkając we wspólnej ojczyźnie mieć takie same możliwości rozwoju" - mówiła.

Witek zaznaczyła, że rząd kieruje bardzo duże środki do wszystkich miejscowości - do dużych miast jak i tych średnich i mniejszych i podkreśliła znaczenie rządowych programów inwestycji lokalnych. Wskazała, że pieniądze te mogły zostać przeznaczone na drogi, termomodernizację szkół i przedszkoli, remonty czy zabytki.

"Pieniądze płyną. Pytanie jest tylko takie: czy mamy władze samorządową, która chce sięgnąć po te środki i współpracować z rządem, bo znamy takie samorządy, które tego odmawiają. Nie chcą tych pieniędzy, nie starają się o te programy" - powiedziała. Jak podsumowała, cierpią na tym wszyscy obywatele.