W Stalowej Woli otwarto przedszkole i żłobek integracyjny. Budynek powstał w technologii pasywnej, czyli w nowoczesnym standardzie energooszczędnym. W środku jest też niewielki basen. Nie widziałam jeszcze takiego obiektu w kraju, ani za granicą - powiedziała marszałek Sejmu Elżbieta Witek podczas otwarcia placówki.

W piątek w Stalowej Woli marszałek Sejmu Elżbieta Witek wzięła udział w oficjalnym otwarciu miejskiego przedszkola i żłobka integracyjnego. "To, co zobaczyłam, to jest coś naprawdę wyjątkowego. Nie tylko w skali województwa, ale w skali całego kraju" - powiedziała marszałek.

Elżbieta Witek stwierdziła też, że "nie tak dawno przedszkoli i żłobków w Polsce nie było", dlatego rodzice nie mogli być aktywni zawodowo. "Dzisiaj tych miejsc, żłobków, przedszkoli, gdzie można się zaopiekować bezpiecznie dzieckiem jest w Polsce naprawdę bardzo wiele. Powstają nawet w najmniejszych miejscowościach. Nawet na wsiach" - podkreśliła marszałek Sejmu.

Po obejrzeniu przedszkola i żłobka przy ul. Komisji Edukacji Narodowej nr 1, Elżbieta Witek dodała: "Nie widziałam jeszcze takiego obiektu u nas w kraju, ani za granicą". Mówiła też o potrzebie tworzenia placówek integracyjnych dla dzieci. "Rozwój emocjonalny i psychiczny w najmłodszym wieku, rzutuje na następne lata i całe życie dorosłego już człowieka. Dlatego tak ważne jest, żeby dzieci miały odpowiednie warunki i wykwalifikowaną kadrę. Rodzice mogą mieć wtedy pewność, że w tym przedszkolu i żłobku ich dzieci będą się rozwijały na miarę ich możliwości i potrzeb. Najlepiej jak to jest możliwe" - powiedziała Elżbieta Witek.

Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny przypomniał, że działka, na której powstało przedszkole i żłobek przez wiele lat była pusta. "W to miejsce wybudowaliśmy w systemie pasywnym najnowocześniejsze i najpiękniejsze żłobko-przedszkole w Polsce. Robiliśmy to dla naszych dzieci, dla naszej przyszłości, dla was dzieci, bo jesteście dla nas najważniejsi" - powiedział Lucjusz Nadbereżny.

Przedszkole ma 100 miejsc. W każdej 20-osobowej grupie jest pięcioro dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Od października będzie też 95 dzieci w wieku żłobkowym.

W placówce jest m.in. sala polisensoryczna i gabinety specjalistyczne do pracy grupowej oraz indywidualnej. Jest też niewielki basen o powierzchni ok. 50 m kw. Będą mogły z niego korzystać także przedszkolaki z innych placówek w mieście oraz uczniowie najmłodszych klas szkół podstawowych.

Sam budynek powstał w technologii pasywnej. Ma wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, pompy ciepła, na dachu instalacje fotowoltaiczną, która pokryje ponad 50 proc. zużycia energii elektrycznej budynku. Odnawialne źródła energii będą pokrywać 46,5 proc. całkowitego zapotrzebowania. Budowa kosztowała prawie 18 mln zł. Rozpoczęła się w 2021 roku.