Dyskusja o niebieskim barwniku spożywczym E133 (błękit brylantowy) odżyła w 2022 roku w związku z pojawieniem się na rynku niebieskich donutów Ekipa. Katarzyna Bosacka ostrzegała wówczas, że barwnik w słynnych pączkach znajduje się też w kostkach do toalet.

E133, czyli błękit brylantowy. Czy jest się czego bać? fot. shutterstock

E133 - błękit brylantowy: Jaka dawka?

Błękit brylantowy, czyli barwnik o numerze E 133, jak wskazuje symbol jest wpisany na listę dozwolonych substancji dodatkowych do żywności.

Jak tłumaczy Lidia Ugorska, menedżer produktu, technolog Hortimex, jego ADI (Acceptable Daily Intake czyli akceptowalna dzienna dawka) to max.12,5 mg/kg masy ciała.

Produkt ten w 95% jest wydalany po spożyciu w niezmienionej postaci z organizmu.

E133: Gdzie jest stosowany błękit brylantowy?

W przemyśle spożywczym można spotkać go na etykiecie produktów takich, jak konserwy z czerwonych owoców (suszone, w oleju, occie, solance), czerwone owoce w puszkach i słoikach, konserwy z zielonego groszku, pastylki, drażetki, gumy do żucia, dekoracje i powłoki do ciast, napoje bezalkoholowe.

E133: Czy jest w kostkach do toalet?

O barwinku E133 stało stało się głośno, kiedy Katarzyna Bosacka skrytykowała skład pączków Ekipy, argumentując przy tym, że błękit brylantowy to składnik m.in... kostek do toalet.