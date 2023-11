Firma EC Będzin SA, właściciel wytwarzającej prąd i ciepło spółki Elektrociepłownia Będzin, rozpocznie negocjacje z Grupą Altum, zainteresowaną kupnem 60 proc. udziałów w tej spółce. Rozważana transakcja ma być m.in. ścieżką do poprawy płynności finansowej i spłaty zobowiązań - podała EC Będzin.

fot.: Sirichai/Adobe Stock/PTWP

Grupa Altum ma ponad 46 proc. głosów w akcjonariacie EC Będzin SA - firmy, która jest 100-procentowym właścicielem spółki pod nazwą Elektrociepłownia Będzin. W październiku Grupa Altum złożyła ofertę zakupu większościowego pakietu udziałów tej produkcyjnej spółki. Później ważność tej oferty przedłużono do 29 grudnia br. W czwartek zarząd EC Będzin poinformował, że strony rozpoczną negocjacje w tej sprawie.

"Decyzja o przystąpieniu do rozmów, będąca efektem dokonanych analiz, jest odpowiedzią na dążenie do umocnienia pozycji finansowej Spółki oraz przyspieszenia naszej transformacji w kierunku zrównoważonej energetyki" - poinformowała EC Będzin SA. Dodała, że Grupa Altum za 60 proc. udziałów chce zapłacić 19 mln zł.

Cytowana w komunikacie wiceprezes EC Będzin SA Barbara Piontek oceniła, że "rozważana transakcja to nie tylko ścieżka do poprawy naszej płynności finansowej i spłaty zobowiązań; to także krok naprzód ku zrealizowaniu naszych ambitnych planów inwestycyjnych w nisko- i bezemisyjne źródła energii, które stanowią przyszłość branży energetycznej".

"Oczekujemy, że taki rozwój wydarzeń przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego w regionie Zagłębia Dąbrowskiego, tworząc nowe perspektywy dla naszej działalności" - dodała wiceprezes będzińskiej firmy.

W komunikacie zapewniono, że "w rozpoczynającym się procesie negocjacyjnym priorytetem jest zachowanie warunków rynkowych oraz zabezpieczenie ciągłości dostaw surowców energetycznych realizowanych przez spółkę do spółki zależnej".

Spółka postanowiła, że w podejmowaniu decyzji o potencjalnej transakcji nie będzie uczestniczył Sławomir Wołyniec - członek Zarządu EC Będzin SA, który jest jedocześnie prezesem Grupy Altum.

Jak podała Barbara Piontek, w przypadku podjęcia decyzji o zbyciu 60 proc. udziałów Grupie Altum, EC Będzin SA zamierza utrzymać mniejszościowy pakiet udziałów w spółce produkcyjnej.

Grupa Altum, która złożyła ofertę kupna Elektrociepłowni Będzin, działa od 2013 r. Jak czytamy na jej stronie internetowej, głównym przedmiotem bieżącej działalności handlowej jest obrót wierzytelnościami oraz inwestycje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa Altum jest największym akcjonariuszem spółki EC Będzin SA. "Nasza inwestycja ma charakter długoterminowy" - zapewnia Grupa.

Elektrociepłownia Będzin (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) należy do największych dostawców ciepła w regionie, z jego roczną produkcją na poziomie 1,6 mln GJ. Podstawowymi produktami spółki są ciepło i prąd wytwarzane w kogeneracji. Dostawy ciepła mają charakter lokalny, a wytworzone ciepło w postaci gorącej wody i pary dostarczane jest dla sektora komunalnego i przemysłu w Zagłębiu Dąbrowskim. Poprzez system magistral ciepło dociera do odbiorców z Sosnowca, Będzina i Czeladzi.