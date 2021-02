ECDC: świat powinien przygotować się na to, że koronawirus pozostanie wśród nas

"Teraz wydaje się bardziej prawdopodobne, że (koronawirus) zostanie", a nie zniknie - powiedziała agencji AFP Ammon podczas wideokonferencji.

"Wydaje się, że bardzo dobrze zaadaptował się on w środowisku ludzkim. Musimy więc przygotować się na to, że z nami zostanie. Nie byłby to pierwszy wirus, który pozostanie z nami na zawsze, więc nie jest to jego niezwykła cecha" - podkreśliła.

Choć szczepionki mogą drastycznie zmniejszyć ryzyko zakażenia się, naukowcy nie wiedzą jeszcze, czy zapobiegają również przenoszeniu koronawirusa.

Warianty SARS-COV-2, zwłaszcza południowoafrykański i brazylijski, komplikują sytuację, gdyż podejrzewa się, że mogą obniżać skuteczność opracowanych już preparatów przeciw Covid-19.

"Pytanie brzmi, co to oznacza dla skuteczności szczepionki" - podkreśliła Ammon, wskazując przykład grypy sezonowej, do której szczepionki są dostosowywane każdego roku.

"Jest możliwe, że taka sytuacja wydarzy się i tym razem lub że w pewnym momencie (wirus) ustabilizuje się i będziemy mogli używać (niezmienionych - PAP) szczepionek przez długi czas" - dodała.