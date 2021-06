ECOFIN za większą elastycznością w stosowaniu obniżonych stawek VAT

Reforma stawek podatku VAT była jednym z tematów piątkowego posiedzenia Rady ECOFIN. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski ws. stosowania obniżonych stawek VAT – poinformowało Ministerstwo Finansów.

Autor: PAP

Data: 18-06-2021, 17:29

Reforma stawek podatku VAT była jednym z tematów piątkowego posiedzenia Rady ECOFIN fot. pixabay.com/PhotoMIX-Company

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, w piątek odbyło się posiedzenie Rady ECOFIN. Jednym z tematów był stan prac i dalsze wytyczne dotyczące reformy stawek VAT. Te propozycje przewidują m.in. przyznanie państwom członkowskim większej elastyczności i równości w stosowaniu obniżonych stawek VAT. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT - ocenił resort finansów.

Reforma stawek VAT

"To ważna kwestia dla Polski. Dyskusja pokazała, że kompromis w zakresie reformy stawek VAT jest wkrótce możliwy do osiągnięcia. Polska popiera jak najszybsze jego przyjęcie. Jest on korzystny dla Polski, ponieważ uwzględnia na tym etapie większość naszych głównych priorytetów negocjacyjnych, w tym uzyskanie możliwości stosowania obniżonych stawek VAT, nie niższych niż 5 proc., do odzieży i obuwia dziecięcego oraz dzieł sztuki, a także 0 proc. stawki do książek i pasażerskiego transportu kolejowego, o co Polska zabiegała od lat" - powiedział, cytowany w komunikacie, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

Z komunikatu wynika, że Polska liczy na przyjęcie korzystnych dla nas zmian w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE.

Podczas ECOFIN został przedstawiony stan wdrażania projektów legislacyjnych w obszarze usług finansowych. Podsumowano także postępy poczynione w zakresie wzmacniania unii bankowej w pierwszym półroczu 2021 r.

"Rada zapoznała się ze stanem prac nad wdrożeniem Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility, RRF). Przyjęła również rekomendację w sprawie ograniczenia nadmiernego deficytu w Rumunii, a także opinie ws. programów stabilności i konwergencji dla 27 państw członkowskich, zawierające rekomendacje fiskalne na 2022 r." - napisano w komunikacie MF.