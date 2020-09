EEA: co 8 zgon w Europie związany ze złą jakości środowiska

Zła jakość środowiska przyczynia się do 13 proc. zgonów w Europie - wynika z wtorkowego raportu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA). Najpoważniejsze środowiskowe zagrożenie zdrowotne to zanieczyszczenie powietrza. Co roku prowadzi ono do ponad 400 tys. przedwczesnych zgonów w UE.