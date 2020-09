EEC 2020: Branża spożywcza – przyszłość sektora (pełna relacja, galeria zdjęć i wideo)

Podczas debaty, która odbyła się 4 września, paneliści poruszali takie tematy jak m.in. 30 lat budowy pozycji polskiej branży rolno-spożywczej, szanse i zagrożenia dla sektora spożywczego związane z pandemią, a także polski eksport żywności czy trendy określające przyszłość polskiej branży spożywczej: zmiany strukturalne, marka polskiej żywności, nowy konsument, nowe technologie.

Do udziału w sesji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna): Zenon Daniłowski, prezes zarządu, Makarony Polskie SA, Szymon Giżyński, sekretarz stanu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polska, Robert Kremser, Business Development Director, Bisnode Polska, Marek Moczulski, prezes, Unitop, Anna Olewnik-Mikołajewska, prezes, Zakłady Mięsne Olewnik, Julian Pawlak, prezes Krajowa Unia Producentów Soków, członek rady nadzorczej Grupa Maspex, Michał Siwek, dyrektor, Departament Międzynarodowy Hub Food and Agri, Bank BNP Paribas, Krzysztof Trojanowski, członek zarządu, dyrektor operacyjny, Stokrotka, Vassilen Tzanov, prezes, Upfield Polska Sp. z o.o.

Debatę prowadzili Paulina Piwowarek, redaktor prowadząca portalspozywczy.pl oraz Adam Tubilewicz, dziennikarz portalspozywczy.pl.

Debata rozpoczęła się wideorozmową 1x1 z Krzysztofem Pawińskim, prezesem zarządu Grupy Maspex, który ocenił, że polska żywność jest bardzo atrakcyjna, ale też agresywna cenowo.

Tegoroczne wiosna i lato nie były zbyt łaskawe dla rolników. Susza, wiosenne przymrozki, gradobicia i deszczowa pierwsza połowa lata dały się we znaki plantatorom, zwłaszcza owoców i warzyw. Jaki wpływ mają te wyzwania agrotechniczne na sytuację na rynku przetwórczym? Czy konsumenci powinni obawiać się rosnących cen żywności? - Kluczowa będzie jeszcze końcówka sezonu, koniec trzeciego kwartału, kiedy skupuje się najbardziej wolumenowe produkty czyli jabłko przemysłowe. Obecnie wszystkie owoce i warzywa, które kupujemy i już kupiliśmy są droższe niż przed rokiem. Wpływ na to mają nie tylko czynniki pogodowe, jak również wzrost kosztów, dostępność sezonowej pracy. Jednak startujemy z bardzo niskiego poziomu cenowego w odniesieniu do krajów, które analizujemy wokół nas, więc ta przestrzeń na podwyżki jest widoczna i będzie się ona zawężała. Różnica w kosztach wytworzenia także maleje, w związku z czym przestają działać mechanizmy, które uzasadniały różnice w cenach żywności w Polsce i na rynkach zewnętrznych – mówił prezes Grupy Maspex.

