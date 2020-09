EEC 2020: Na Amazonie kontent jest królem

Co jest kluczowe we współpracy z amerykańskim gigantem e-handlu? - Współpracujemy z ponad 100 klientami, a każdy z nich ma inną strategię. Widzimy, że na Amazonie dobrze sprzedają się produkty markowe, ale firmy muszą dysponować odpowiednimi technologiami (dostępność towaru) i perfekcyjne zarządzać logistyką i cenami. Fundamentami do sukcesu raczkujących marek są natomiast: kontent i opnie. Kontent jest królem, ale produkt musi potem spełnić obietnice. 80 proc. konsumentów bierze pod uwagę opinie na Amazonie. Dziennie do sprzedaży wchodzi 300 tys. nowych produktów, więc klient ma z czego wybierać. Widzimy również, że platformy sprzedaży zaczynają się przenikać z influence marketingiem, następuje połączenie tych obszarów - mówił Sasha Stockem.

Sasha Stockem uważa, że e-commerce jest trudno zbywalnym biznesem. Obecność na Amazonie może być wstępem do udanej odsprzedaży firmy. - W Stanach Zjednoczonych jest wiele funduszy, które inwestują w przedsiębiorstwa z tej branży. Ciekawych spółek, takich które dobrze wyskalowały swój produkt i sprzedają go na całym świecie, szukają właśnie na Amazonie - dodał CEO Nethansy.