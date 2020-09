EEC 2020: Pięć nurtów, które zmienią polską i europejską gospodarkę

Główny temat, który przewijał się przez debaty wrześniowego Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, a było ich ponad 70, to pandemia koronawirusa. Trudno się temu dziwić. To sprawa bezprecedensowa we współczesnym świecie, czarny łabędź, którego nikt się nie spodziewał. Siłą rzeczy odcisnęła się ona na trendach już obecnych, wykreowała też nowe.

Razem na wyższy poziom

W czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczego wybrzmiało przekonanie o konieczności wspólnego działania wobec wyzwań, jakie przynosi pandemia koronawirusa, sygnalizowany już wcześniej kryzys klimatyczny czy zjawisko, które można nazwać swojego rodzaju kryzysem tożsamościowym Wspólnoty.

Najbardziej palącym późnym latem 2020 r. jest problem zdrowotnych i ekonomicznych następstw pandemii. Odpowiedzią na nią są interwencje poszczególnych państw, zwane w Polsce tarczami antykryzysowymi, jest nią też nowy budżet Unii Europejskiej i Fundusz Odbudowy.

- W efekcie żmudnych i długich, jak nigdy wcześniej, negocjacji okazało się, że mamy do dyspozycji jako Polska około 750 mld zł - mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

I chociaż sprawa nie jest jeszcze ostatecznie uzgodniona – dokumenty muszą przejść przez Parlament Europejski, a na powołanie Funduszu Obudowy musi się zgodzić każdy z lokalnych parlamentów – to trudno sobie wyobrazić, żeby spaliła na panewce. Odpowiedź Europy na kryzys covidowy to warunek sine qua non jej istnienia.

Na wspólny los europejskich narodów wskazywał Hans-Gert Pöttering, poseł do Parlamentu Europejskiego i jego były przewodniczący, nawiązując do 40. rocznicy wydarzeń sierpniowych.

- To była wielka zmiana nie tylko dla Was. Niemcy nie zmieniłyby się, gdyby nie Solidarność. Na jej fundamencie budowana była solidarność w Europie. Dziękuję, Solidarność! - mówił Pöttering. - Z kryzysem poradzimy sobie, gdy będziemy wiedzieli, kim jesteśmy, na czym polega europejska wspólnota wartości.

Projektami, które mają dać Europie nową tożsamość, jest Europejski Zielony Ład i idea cyfryzacji Wspólnoty. Pierwszy ma przeciwdziałać katastrofie klimatycznej, a jednocześnie podnieść europejską gospodarkę na ultranowoczesny poziom, drugi wykreować potencjał intelektualny, który pozwoli Unii wziąć udział w wyścigu cyfrowych gigantów: USA i Chin, które właśnie na naszych oczach ustanawiają porządek cyfrowy świata, obowiązujący nie dekady, ale może całe wieki.