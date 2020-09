EEC 2020: Przyszłość branży spożywczej to innowacje, trendy prozdrowotne i produkty roślinne

Robert Kremser z Bisnode ocenił, że innowacje zwłaszcza w handlu spożywczym jeszcze przyspieszą, zaś Michał Siwek z Banku BNP Paribas uzupełnił, że pandemia nie zmieni trendów, a niektóre wręcz przyspieszy. Te związane z elementem zdrowotności będą dominowały – Polacy będą jedli mniej mięsa, więcej produktów roślinnych i będą też zwracać uwagę na ograniczenie negatywnego wpływu produkcji na środowisko.

O trendach prozdrowotnych mówił też prezes Makarony Polskie.

- W ostatnim czasie, jeszcze przed pandemią obserwowaliśmy wzrost popytu na makarony wyższej jakości, jednak w Polsce pszenicy durum jest np. mało. My kupujemy polską semolinę, ale musimy posiłkować się importem. Dziś ok. 30 proc. w portfolio to makarony prozdrowotne, czyli z roślin typu żyto, gryka, orkisz albo z roślin strączkowych i myślę, że nasze społeczeństwo przywykło do tego, żeby kupować produkty nie tylko takie, które żywią, ale też takie, które wpływają pozytywnie na nasze zdrowie. I właśnie wszystkie tego typu produkty będą rozwijały się w tym kierunku – mówił Zenon Daniłowski.

Marek Moczulski, prezes firmy Unitop, pytany czy sezamki i chałwę można nazwać produktami pierwszej potrzeby, które Polacy kupowali podczas pandemii stwierdził: - Chciałbym tak myśleć, jednak ludzie będą bardziej patrzeć na chleb, makaron, masło i mięso, a potem na rzeczy uzupełniające. A sezamki i produkty kojarzone jako słodyczowe i jednocześnie mające cechy zdrowotne będą na pewno wygrywać, bo to są produkty, które jak obserwujemy nie zostały dotknięte w trakcie pandemii – mówił prezes Unitop.

Dodał, że sprzedaż niektórych słodyczy np. upominkowych wyhamowała, zaś inne nie odczuły zmian z powodu pandemii. Sprzedaż sezamków, które Unitop sprzedaje głównie za granicą rozwijała się bez zahamowań. – To są produkty, które łączą przyjemność z elementem prozdrowotnym, one się obroniły i będą bronić się dalej – dodał.

Vassilen Tzanov, prezes Upfield zaznaczył, że pandemia umocniła trend spożywania produktów roślinnych, który zaczął się już kilka lat temu, a także produktów prozdrowotnych.