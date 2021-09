EEC 2021 coraz bliżej - główne nurty tematyczne, kluczowe pytania

Europejski Kongres Gospodarczy (EEC) odbędzie się w dniach 20-22 września w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Rejestracja na udział stacjonarny możliwa jest do 17 września. - Spodziewamy się około 5 tys. gości obecnych stacjonarnie oraz – tak jak w poprzednim roku – minimum 10 tys. obserwujących online – podkreślił podczas konferencji prasowej Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP SA i inicjator Kongresu.

Autor: Paulina Piwowarek

Data: 09-09-2021, 13:26

Europejski Kongres Gospodarczy (EEC) odbędzie się w dniach 20-22 września w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach

- Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni skalą zainteresowania czynnym udziałem w Kongresie – mimo obostrzeń i covidowych restrykcji. Udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym potwierdzili zarówno przedstawiciele globalnych koncernów, jak i polski biznes oraz decydenci i politycy unijni i krajowi oraz przedstawiciele administracji – dodał Wojciech Kuśpik.

EEC 2021 - główne nurty tematyczne

Główne nurty tematyczne EEC 2021, które przedstawił prezes Kuśpik to:

- Plan odbudowy gospodarki po pandemii

- Europejski Zielony Ład, zielona transformacja

- Jak się zmienił konsument w czasach „nowej normalności”?

- Międzynarodowy handel i relacje gospodarcze po pandemii

- Digitalizacja gospodarki

W sumie potwierdzono 100 debat podczas 3 dni Kongresu.

EEC 2021 - wydarzenia towarzyszące

- Wydarzeniem towarzyszącym EEC 2021 będzie European Tech and Start-up Days, który odbędzie się już po raz szósty. W tym roku w konkursie start-upowym wzięło udział 170 inicjatyw. Wkrótce ogłosimy 18 finalistów, spośród których wybierzemy te najbardziej przyszłościowe start-upy – podkreślił Wojciech Kuśpik.

Organizatorzy zapowiadają także dużo wydarzeń towarzyszących, takich Inwestor bez granic czy Top Inwestycje Komunalne 2021.

EEC 2021 - bezpieczeństwo w czasach obostrzeń

Podczas konferencji prezes Kuśpik podkreślił znaczenie bezpieczeństwa sanitarnego podczas Kongresu.

Zgodnie z przyjętą polityką i „Zasadami bezpieczeństwa", w 13. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego i 6. European Tech and Start-up Days stacjonarny udział będą mogły wziąć osoby posiadające unijny certyfikat COVID, który ma jedną formę, ale trzy wersje:

• Certyfikat poświadczający szczepienie (od 14 dnia po podaniu pełnej dawki szczepienia do 365 dnia po podaniu ostatniej dawki)

• Certyfikat poświadczający test: przedstawiający wynik, rodzaj i datę testu, wykonany do nie później niż 48 godzin przed rozpoczęciem XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

• Certyfikat poświadczający wyzdrowienie po przebyciu COVID-19 w ciągu ostatnich trzech

EEC 2021 - przełomowa epoka, kluczowe pytania

Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, Prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001, przewodniczący Rady EEC podkreślił podczas konferencji, że tematy Europejskiego Kongresu Gospodarczego zawsze dotykały gospodarki i tego co się dzieje w świecie.

- Czujemy, że epoka jest przełomowa, bo liczymy, że powoli wychodzimy z pandemii. Na odpowiedzi czeka kilka ważnych pytań i kwestii. Jacy my jesteśmy – indywidualnie po pandemii? Jak się czuje biznes? Jak przeżyliśmy pandemię i jak odnajdujemy się w „nowym świecie”? Jak zmieniła się sytuacja geopolityczna? Może nigdy dotąd nie zadawaliśmy sobie tego pytania bardziej dramatycznie zważywszy na to co dzieje się na wschód od Polski i dalej, w kraju, w którym od 20 lat toczona jest wojna z udziałem partnerów NATO. Nie można powiedzieć, że to nie wpływa na nas i na biznes – podkreślił Jerzy Buzek.

Premier przyznał, że tych pytań jest więcej. Jak chcemy wyjść z tej sytuacji? Co i jak będziemy finansować? Na ile pandemia pokazała nam, że nie nad wszystkim panujemy?

Zaznaczył, że na pewno nie panujemy nad ekstremalnymi anomaliami pogodowymi, jak tropikalne burze, huragany, powodzie, dramatyczne susze. - Świat zaczyna zmieniać się fizycznie i zaczynamy odczuwać to na co dzień. Zastanowimy się podczas Kongresu czy jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to wyzwanie – dodał Jerzy Buzek.

EEC 2021 - spotkajmy się w na Śląsku, w Katowicach

Marcin Krupa, Prezydent Katowic nie krył radości, że wreszcie możemy się spotkać stacjonarnie w miarę bezpiecznie i dyskutować o ważnych decyzjach, o przyszłości Polski i świata.

- To co się dzieje wokół nas istotnie wpłynie także na rozwój naszego miasta i regionu. Chcemy się włączyć w organizację Kongresu. To my w Katowicach rozpoczęliśmy tę dyskusję, choć kongresów i konferencji jest coraz więcej – podkreślił.

Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski podkreślił, że Europejski Kongres Gospodarczy jest na stałe wpisany w kalendarze przywódców europejskich i krajowych. - Cieszy, że będziemy rozmawiać o perspektywach. Szczęśliwie Polska dość szybko odbija się gospodarczo po lockdowach. Dane mówią, że II kwartał w gospodarce to powrót do wyników sprzed pandemii. Daliśmy radę się przetransformować w stronę cyfryzacji – mówił wojewoda. I podkreślił, że dla Śląska duże znaczenie będzie miał kształt Europejskiego Zielonego Ładu i czeka on na dyskusje na ten temat.

Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii podkreślił, że GZM po raz czwarty jest partnerem Kongresu. Opowiedział o tym co udało się zorganizować, aby metropolia powstała i funkcjonowała w tej konsolidacji. Liczy na szersze kontakty pozyskane na EEC.

Więcej informacji o Kongresie na www.eecpoland.eu.