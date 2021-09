EEC 2021: Debaty o e-commerce i nowym konsumencie

Trzy dni Europejskiego Kongresu Gospodarczego wypełnią m.‌in. debaty o e-commerce i nowym konsumencie. W agendzie nie zabraknie tematów takich jak: handel i e-commerce ery cyfrowej, cyfrowy konsument, rosnąca siła platform internetowych a rola urzędów ds. konkurencji, influencer marketing czy własność intelektualna w świecie e-commerce.







EEC 2021: Debaty o e-commerce i nowym konsumencie, fot. shutterstock

Polecamy sesje:

20 września 2021 r., 16.30-18.00 Obywatel i konsument w czasach „nowej normalności"

Doświadczenie pandemii i jego wpływ na postawy społeczne i modele zachowań konsumenckich. Potencjalne skutki tych zmian w gospodarce i handlu, polityce, życiu społecznym. Trwałe zmiany w oczekiwaniach obywateli i konsumentów w świecie po pandemii. Konsument online – nowe modele konsumpcji w świecie e-commerce. Zielony zwrot świadomości i jego rynkowe konsekwencje. Oczekiwania ekokonsumenta i odpowiedź producenta: zasoby, odpady, emisje. Korzystam, nie posiadam, czyli kultura współdzielenia. Klient wrażliwy – kwestie zdrowia i higieny. Zmiany na rynku pracy.

21 września 2021 r., 11.30-13.00 Handel ery cyfrowej. Zrównoważony e-handel

Handel ery cyfrowej. Technologia na usługach handlu, czyli sztuczna inteligencja rozdaje karty. Cyfrowo lojalny – dane wiedzą lepiej, co konsument chce kupić. Social commerce, czyli jeszcze łatwiejsze e-zakupy. Omnichannel – wielokanałowa komunikacja, obsługa, sprzedaż.

Zrównoważony e-handel: Zrównoważone zakupy wyzwaniem nowej ery konsumpcjonizmu. Ekologiczne produkty, opakowania i towary z drugiej ręki. Przyjazny dla klimatu łańcuch dostaw: magazyny, maszyny paczkowe i kurierzy walczą o niską emisję. Zielona logistyka – zielone magazyny. Nowe lokalizacje magazynowe i technologie.

21 września 2021 r., 14.15-15.00 Influencer marketing

Wizerunek osób i firm w sieci. Znani, rozpoznawalni, wpływowi – jak wykorzystać influencerów do promocji marki? Współpraca na linii firma-influencer. Jak angażować i docierać do grup docelowych? Odpowiedni twórcy i kanały komunikacji. Jak marka osobista influencera może rzutować na wizerunek marki i na odwrót.

21 września 2021 r., 13.30-14.15 Anywhere Commerce zmienia reguły gry

Cyfrowy konsument zawsze na zakupach. Gigałączność a nowe doświadczenie zakupowe. Technologia, socjologia i psychologia konsumpcji. Zakupy bez klikania i social commerce. Sukces marketplace'ów – synergia gigantów handlu i lokalnych firm. Świat handlu w 2025 roku – dla kogo będzie na nim miejsce?

21 września 2021 r. | 15.30-16.15 Cyfrowi giganci: nowe role, nowe wyzwania

Dominacja, konkurencja, regulacja

Rosnąca siła platform internetowych a rola urzędów ds. konkurencji. Jak regulować pozycję rynkową dużych platform internetowych? Czy nowe wyzwania wobec urzędów antymonopolowych wymagają nowych narzędzi i kompetencji? Rola prawa konkurencji w kształtowaniu przyszłości gospodarki cyfrowej.

Case study: Sukces pisany przez A

Rozwój sprzedaży przez marketplace: doświadczenia, dobre praktyki, impresje.

21 września 2021 r., 16.15-17.00 Własność intelektualna w świecie e-commerce

Jak chronić własność intelektualną w środowisku online? Podróbki bolączką handlu elektronicznego. Jak z nimi walczyć? Partnerstwo publiczno-prywatne wsparciem dla małych i średnich firm sprzedających online. Giganci cyfrowi ramię w ramię z MŚP – program ochrony własności intelektualnej Amazone'a.

W sesjach udział zapowiedzieli:

• Magdalena Chudzikiewicz, członek zarządu, dyrektor sprzedaży i marketingu Home.pl

• Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

• Edyta Demby-Siwek, prezes Urzędu Patentowego RP

• Piotr Frankowski, Director SAS Institute

• Arkadiusz Gęsicki, partner EY-Parthenon, EY Polska

• Natalia Hatalska, CEO, założycielka infuture.institute, autorka bloga hatalska.‌com

• Marek Kaliński, współtwórca Candellana

• Jacek Kujawa, wiceprezes zarządu LPP

• Marcin Kuśmierz, prezes zarządu Shoper

• Marek Myślicki, PR & Strategic Partnerships Director, GetHero, Head of Influencer Marketing Workgroup IAB Poland

• Rafał Reif, Head of Fashion & Retail Poland Accenture

• Bartek Sibiga, Founder, CEO DDOB.‌com (Daily Dose Of Beauty)

• Cezary Sowiński, Amazon

• Sascha Stockem, prezes zarządu Nethansa

• Tomasz Suchański, prezes zarządu Żabka Polska

• Ewa Szmidt-Belcarz, prezes Grupy Empik

• Magdalena Rutkowska-Sowa, Pracownia Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu w Białymstoku

• Zosia Zochniak, pomysłodawczyni i współzałożycielka UbraniaDoOddania.pl

Na stronie eecpoland.eu znajduje się pełna agenda #EEC2021.

Zasady bezpieczeństwa podczas EEC 2021

Zgodnie z przyjętą polityką i „Zasadami bezpieczeństwa", w 13. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego i 6. European Tech and Start-up Days stacjonarny udział będą mogły wziąć osoby posiadające unijny certyfikat COVID, który ma jedną formę, ale trzy wersje:

• Certyfikat poświadczający szczepienie (od 14 dnia po podaniu pełnej dawki szczepienia do 365 dnia po podaniu ostatniej dawki)

• Certyfikat poświadczający test: przedstawiający wynik, rodzaj i datę testu, wykonany do nie później niż 48 godzin przed rozpoczęciem XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

• Certyfikat poświadczający wyzdrowienie po przebyciu COVID-19 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.

