EEC 2021: Influencer marketing (relacja + galeria zdjęć)

Znani, rozpoznawalni, wpływowi – jak wykorzystać influencerów do promocji marki? Jak marka osobista influencera może rzutować na wizerunek marki i na odwrót - o tym m.in. dyskutowano na panelu "Influencer marketing" w ramach EEC 2021 w Katowicach.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 27-09-2021, 16:52

Podczas EEC 2021 w Katowicach w ramach sesji "Influencer marketing" paneliści rozmawiali m.in. o tym jak angażować i docierać do grup docelowych/ fot. PTWP

Panel "Influencer marketing" w ramach EEC 2021 w Katowicach rozpoczął się od rozmowy z Ewą Chodakowską, trenerką, selfmade businesswoman, pionierką branży fitness w Polsce, która opowiadała o tym jak budowała swoją markę osobistą.

Ewa Chodakowska - w jaki sposób budowała markę osobistą

Czy kiedy kilkanaście lat temu zaczynała to robić - jej działania były świadome czy bardziej intuicyjne? Jaka jest jej definicja influencerki? - o tym mówiła podczas EEC 2021 - podczas rozmowy z Magdaleną Brzózka, redaktorką horecatrends.pl i portalspozywczy.pl.

Trenerka jest niewątpliwie jedną z najpopularniejszych influencerek w Polsce, jej aktywność w sieci śledzi ok. 4 mln użytkowników. Produkty, które powstały wokół marki osobistej Chodakowskiej generują średnio 25 mln zysków rocznie. Co stoi za tym sukcesem?

Dobra komunikacja z klientami, wsłuchiwanie się w ich potrzeby, umiejętność korzystania ze wsparcia ekspertów oraz asertywność (by podejmować współpracę z odpowiednimi podmiotami), to kolejne z elementów, składających się na receptę na sukces - wyliczała Chodakowska podczas rozmowy na panelu Influencer Marketing w ramach EEC 2021.

Ewa Chodakowska podkreśliła również, że dużą wartość ma dla niej fakt, że sama prowadzi swoje social media.

Autentyczność - główną wartością influencera

Influencer Marketing to działania marketingowe opierające się na współpracy firmy z influencerem. Sam influencer jest w tym przypadku pośrednikiem między daną marką, a konsumentem. Ewa Chodakowska jako człowiek, jako marka, jako influencerka w dość niestandardowy sposób łączy te role i uprawia różne rodzaje influencer marketingu – bo występuje jako ambasadorka własnych brandów i promuje swoją markę osobistą. W przypadku współpracy z firmą Purella Superfoods jest nie tylko ambasadorką ale również inwestorką, to projekt biznesowy – co oznacza, że ma realny wpływ na kształt, skład i wygląd produktów. Marketing influencer w tradycyjnej postaci również nie jest jej obcy. W której z nich Ewa Chodakowska czuje się najlepiej?

- Odnajduję się na każdym polu. Nie wyobrażam sobie innej pracy niż życie w symbiozie z tym, co oferuję, co promuję. Dbam o jakość, funkcjonalność produktów, mam szacunek do konsumentów. Aby podkreślić wiarygodność moich działań powiem, że na co dzień jem BeDiet catering, na ciało nakładam kosmetyki BeBio a przekąsam BeRaw i Purella Superfoods - wyliczała Ewa Chodakowska.

Trenerka przyznała, że otrzymuje wiele propozycji współpracy. Jednak częściej niż tak na takie propozycje mówi nie. Dlaczego?

- Kiedy otrzymuję jasną informację, że nie będę miała możliwości wglądu w proces produkcyjny danego produktu to mówię nie. Odmówiłam setki razy. Niezwykle ważne jest mówić nie - dodała.

Influencer marketing: debata na EEC 2021

Po rozmowie z Ewą Chodakowską, odbyła sie 30 minutowa debata, w której udział wzięli: Sylwia Chada, General Manager, Tik Tok CE, Marek Myślicki, PR & Strategic Partnerships Director GetHero oraz Bartek Sibiga, CEO DDOB.com. Rozmowę moderował Jakub Sito, dziennikarz Chilizet, Sito Strategy.

Paneliści rozmawiali o wizerunku osób i firm w sieci oraz o tym jak wykorzystać influencerów do promocji marki?

Influencer marketing - z czym to się je

Jak mówił Marek Myślicki, PR & Strategic Partnerships Director GetHero, influencerzy to nic nowego. Istnieli także dawniej, kiedy kupowało się wizerunek aktorów czy innych znanych postaci. Teraz influencer marketing różni się tym, że marki i produkty komunikowane są za pomocą platform kontentowych jak Tik Tok czy platform społecznościowych jak Facebook czy Instagram.

– Ten rynek się rozwija, cały czas wymaga regulacji i tworzenia nowych zasad bezpieczeństwa współpracy, zarówno z influencerami, jak i z markami – mówił podczas debaty "Influencer marketing" PR & Strategic Partnerships Director GetHero.

Jego zdaniem podstawowym atutem influencerów jest ich autentyczność. W pewnym momencie jednak influencerzy przestają być autentyczni i zaczynają operować jak biznes. Takich przykładów jest bardzo dużo.

– Autentyczność to podstawa, warto wybierać jak najbardziej autentycznych influencerów – radził Marek Myślicki.

PR & Strategic Partnerships Director GetHero namawiał, by sprawdzać profil influencera, śledzić samemu jego historię. Ze względu jednak na czynnik ludzki nigdy nie mamy pełnej gwarancji. Możemy współpracować z ikoną muzyki i to też może być ryzykowne.

Problem może też leżeć po stronie reklamowanych produktów.

– Niestety nigdy nie ma stuprococentowej pewności, czy to biznes obliczony na szybki zysk. Uczymy się na błędach, żeby nie przyjmować takiej współpracy – przyznał Marek Myślicki.

– Tworzymy zbiór zasad współpracy z influencerami i markami. Widzimy, że w dzisiejszych czasach każdy bierze na siebie olbrzymią odpowiedzialność. Musimy się nawzajem edukować – podkreślił prelegent.

Na czym polega współpraca z influencerami

Współpraca z influencerami jest dość specyficzna. Nie da się jej zautomatyzować. Próby automatyzacji przez różne aplikacje po prostu się nie udają – brakuje najważniejszego czynnika, czyli autentyczności.

– Cały czas uczymy się współpracy z influencerami. Ten rynek się profesjonalizuje, ale dalej słyszymy o różnych ekscesach – mówił podczas debaty o influencer marketingu Bartek Sibiga, CEO DDOB.com.

Pomimo wpadek, ważnym czynnikiem współpracy jest zaufanie danemu influencerowi. Nie zawsze trzeba rozumieć sposób jego działania. Warto natomiast wprowadzić jakieś ramy współpracy – np. zakaz reklamowania konkurencji.

– Jeżeli decydujemy się na współpracę, to musimy zaufać. Influencer jest wiarygodny dla swojej grupy odbiorców. Jego odbiorcom podoba się to, co robi. Czasem możemy nie rozumieć, jak to działa, ale musimy mu zaufać – przekonywał prelegent.

Jak wybrać influencera?

W doborze influencera wiele zależy od celów danej kampanii: albo robimy brand awareness (świadomość marki) albo kampanie sprzedażowe. Ważne jest m.in, czy influencer zmienia produkty, co lokuje i z jaką częstotliwością. To wszystko warto sprawdzić.

– Coraz więcej danych jest nam w stanie jasno sprecyzować, czy warto współpracować z danym influencerem – mówił Bartek Sibiga.

Coraz łatwiej też sprawdzić efektywność sprzedażową influencerów.

– Coraz częściej widzimy konwersję na sprzedaż. Dzieje się tak nie dlatego, że influencerzy się zmienili, ale ponieważ social media się zmieniają. Umożliwiają coraz łatwiejszy zakup produktów bezpośrednio z platform. Robi to Tik Tok w Chinach. Tam te konwersje są naprawdę niesamowite. To zmienia formę współpracy. Coraz częściej zaczynamy się rozliczać za efektywność – przyznał Bartek Sibiga.

Tik Tok - czym różni się działalność tikTokerska od influencerskiej

Sylwia Chada, General Manager, Tik Tok CE podzieliła się podczas EEC 2021 w Katowicach wiedzą na temat użytkowników platformy społecznościowej TikTok. Mówiła m.in. o tym, czym różni się działalność tikTokerska od influencerskiej.

- TikTokerzy różnią się od klasycznych influencerów tym, że są bardziej wyluzowani, autentyczni i dzięki temu budują społeczności wokół określonych hasztagów (m.in. swoich zainteresowań). W związku z tym, jednym z wyzwań dla administratorów platformy jest kontrola pojawiającego się kontentu, aby rzeczywiście był on autentyczny i bezpieczny - dodała.

Ta „autentyczność” sprawdza się w długofalowych interakcjach.

- 75 proc. użytkowników TikToka jeżeli coś kupiło zgodnie z poleceniem na platformie, to dlatego, że traktuje to jako poradę od najlepszego przyjaciela. To oznacza ogromną odpowiedzialność zarówno po stronie TikTokera jako osoby która reklamuje dany produkt, jak i reklamowanej firmy. Myślę, że jest ona po prostu odpowiedzią na wymogi społeczeństwa - powiedziała uczestniczka debaty.

Jak zaznaczyła, General Manager, Tik Tok CE, w ostatnich miesiącach dokonała się istotna zmiana sposobu korzystania z mediów społecznościowych, co w dużej mierze jest konsekwencją pandemii koronawirusa. Wobec pojawiających się wyzwań, kluczową rolę ogrywa odpowiednia edukacja.

- Ten rynek jest bardzo mocno nieuregulowany. Jest wiele pseudoagencji czy znajomych influencerów, próbujących zrobić biznes (na influencerach – red.) i to stwarza ogromne ryzyko. Stąd też uważam, że cała branża reklamowa powinna wziąć odpowiedzialność i zacząć od edukacji - przekonywała Sylwia Chada.

Sylwia Chada przyznała, że pandemia, która w marcu 2020 r. zatrzymała nas w domach spowodowała ogromny rozwój tej części marketingu. - Zmiany, które zaszłyby na przełomie 12 lat, zaczęły funkcjonować w ciągu 1,5 roku. Najmłodsze pokolenie i nie tylko, jest bardzo wymagające wobec współczesnej reklamy, a tradycyjnej jej formule po prostu przestano ufać. Influencer marketing to niewątpliwe przyszłość promocji wszelakich marek - dodała Sylwia Chada.

Zobacz również inne relacje z EEC 2021:

EEC 2021: Eksport żywności w cieniu pandemii i ekowyzwań (relacja)

Branża spożywcza na EEC - 10 ciekawych cytatów