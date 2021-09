EEC 2021: porozmawiamy o rolnictwie i branży spożywczej

Ponad sto debat poświęconych najaktualniejszym zagadnieniom, kilkanaście bloków tematycznych, sesje w ramach European Tech and Start-up Days, trzy dni wypełnione dyskusjami, prezentacjami, spotkaniami, wymianą doświadczeń polityków, przedstawicieli europejskich rządów, międzynarodowego grona inwestorów i przedsiębiorców reprezentujących - 13. edycja największej imprezy biznesowej Europy Centralnej - Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach odbędzie się w dniach 20-22 września 2021 r.

Autor: PP

Data: 14-09-2021, 11:16

Branża spożywcza na EEC 2021

22 września 2021 r., 9.30-11.00 Eksport żywności w cieniu pandemii i ekowyzwań

Polska jakość, cena i smak w dobie protekcjonizmu w UE. Dalekie rynki w zasięgu polskiej żywności – wyzwania i szanse. Na jakie produkty jest popyt na rynkach światowych? Eksport coraz bardziej zielony – rosnące wymogi etyczne i środowiskowe wyzwaniem dla eksportu polskiej żywności.

22 września 2021 r., 11.30-13.00 Biznes spożywczy na drodze zrównoważonego rozwoju

Jak polskie firmy sektora spożywczego wpisują się w cele Zielonego Ładu? Zrównoważona żywność szansą dla branży spożywczej. Zrównoważone rolnictwo a potrzeby surowcowe firm. Regulacje i koszty, czyli wyzwania dla sektora spożywczego i handlu: gospodarka cyrkularna, rozszerzona odpowiedzialność producenta, system kaucyjny. Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych w łańcuchach dostaw. Jakiej żywności oczekują polscy konsumenci?

21 września 2021 r., 9.30-10.30 Zielony Ład w rolnictwie

Unijna strategia „Od pola do stołu” – zdrowszy i bardziej zrównoważony system żywnościowy UE jednym z filarów Europejskiego Zielonego Ładu. Rolnictwo zrównoważone – od teorii do realizacji. Producenci rolni, eksporterzy żywności, producenci maszyn i chemia wobec nowych wyzwań. Rola cyfrowych technologii i innowacji dla rolnictwa w realizacji założeń Zielonego Ładu.

Udział w nich potwierdzili:

- Marek Moczulski, prezes, Unitop

- Paweł Pasternak, dyrektor finansowy, Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol

- Monika Piątkowska, prezydent, Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz

- Marek Piątkowski, prezes zarządu, ZPC Otmuchów

- Michał Siwek, dyrektor, Departamentu Międzynarodowy Hub Food and Agri, Bank BNP Paribas

- Grzegorz Słomkowski, członek zarządu, Polska Agencja Inwestycji i Handlu SA

- Barbara Wieczorek, dyrektor generalny Business Unit Eksport, Grupa Maspex

- Małgorzata Bojańczyk, dyrektor, Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”

- Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu, dyrektor generalny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

- Adam Kopyść, członek zarządu, Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP"

- Adam Mokrysz, prezes zarządu, Grupa Mokate

- Kacper Nosarzewski, członek zarządu, Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością, partner, 4CF

- Krzysztof Ślęczka, CG&S Clients Cluster Lead, Accenture

- Wojciech Babski, prezes zarządu, Ciech Sarzyna

- Antoine Bernet, Country Division Head Poland, Baltics, Czech Republic, Slovakia at Bayer Crop Science

- Grzegorz Brodziak, dyrektor zarządzający, Goodvalley

- Marcin Mucha, dyrektor, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin

- Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa

- Martin Ziaja, prezes, Okręgowy Związek Hodowców Bydła w Opolu

