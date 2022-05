EEC 2022: Biznes na styku kultur (relacja)

Czy wiemy, jak prowadzić biznes z państwami Azji i Afryki? Co jest najważniejsze w projektach na tych kontynentach? Jakich błędów warto uniknąć? O tym rozmawiali prelegenci debaty Biznes na styku kultur, która odbyła się 26 kwietnia 2022 w Katowicach w ramach 14. Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Autor: Anna Wrona

Data: 03-05-2022, 18:54

Debata Biznes na styku kultur odbyła się 26 kwietnia 2022 w Katowicach w ramach 14. Europejskiego Kongresu Gospodarczego; fot. PTWP

Biznes na styku kultur

Patrycja Pendrakowska na EEC 2022

Podczas debaty „Biznes na styku kultur” Patrycja Pendrakowska, prezes Instytutu Boyma, opowiedziała o współpracy m.in. z chińskimi firmami.

– Trzeba być przygotowanym na wszystko. To jest specyfika pracy z chińskimi partnerami: wszystko potrafi się zmienić w ostatniej chwili o 180 stopni. Jeśli planują Państwo działalność z Chinami, to trzeba się przygotować na to, że jedna czy dwie osoby reagują na zmiany – ostrzegła.

Prezes Instytutu Boyma zwróciła uwagę na nowy model pracy w korporacjach i pracę zdalną, które dają ogromne możliwości reagowania i koordynowania pracy 24 godziny na dobę. Angażuje to osoby o międzynarodowym doświadczeniu, które dzięki zachodniemu wykształceniu, mogą znaleźć wspólny język na kilku kontynentach jednocześnie.

Podkreśliła, że w państwach socjalistycznych przy robieniu jakiegokolwiek wielkiego biznesu dużą rolę odgrywają organy polityczne. Widać też kastowość oraz hierarchię.

Dodała, że chińskie firmy odnoszą ogromne sukcesy globalne dzięki współpracy. Think tanki, instytucje akademickie bardzo silnie wspierają biznes, biznes współpracuje z polityką, a z tego wszystkiego razem tworzy się mocny konglomerat, który cały czas wymienia się informacjami. Chińczycy nauczyli się współpracy wielu organów ze sobą i zarządzania siecią. Dobrze zarządzają siatką i kontaktami, np. w ramach Jedwabnego Szlaku.

Jerzy Pietrucha na EEC 2022

Jerzy Pietrucha, prezes Grupy Pietrucha, opowiedział o swoich doświadczeniach w prowadzeniu biznesu na styku kultur: w Azji i Afryce.

– Działamy w pewnej niszy, co wymusza na nas internacjonalizację. Nasze główne zakłady zlokalizowane są w Polsce, ale wychodzimy tam, gdzie obserwujemy konsekwencje zmian klimatycznych. W Azji Południowo-Wschodniej rozpoczęliśmy swoją przygodę w 2010 roku. Rozpoczęliśmy od budowy struktury opartej na dystrybutorach. Była to mozolna praca trwająca 3 lata. Po 3 latach zobaczyliśmy, że ten rynek jest dla nas na tyle ciekawy, że stanowi 30 proc. obrotów całej naszej grupy. Zaczęliśmy dostrzegać problemy logistyczne, związane z łańcuchami dostaw. Wysyłanie produktów z Polski do Tajlandii, Malezji czy na Filipiny zajmowało bardzo dużo czasu. Przegrywaliśmy z naszą konkurencją amerykańską. Podjęliśmy decyzję, aby zbudować przewagę konkurencyjną, lokalizując zakład produkcyjny w tamtej części świata na potrzeby lokalnych projektów. Zaczęliśmy rozważać, w jakim modelu powinniśmy to zrobić. Mieliśmy pełną świadomość, że wciąż za mało wiemy o tych rynkach. Te rynki wydawały nam się dość egzotyczne, a wszystkie procesy formalne i prawne zupełnie niezrozumiałe – przyznał Jerzy Pietrucha.

Firma nawiązała współpracę z jednym z lokalnych dystrybutorów, aby w modelu join venture uruchomić zakład produkcyjny na Filipinach.

Prelegent przyznał, że na rynku filipińskim pojawiały się zaskakujące sytuacje, np. kiedy managerowie byli zbyt szorstcy, pracownicy potrafili się rozpłakać. Potrzebna była zmiana sposobu komunikowania się.

Prezes Grupy Pietrucha opowiedział też o rynkach afrykańskich.

– W tym samym czasie zainteresowaliśmy się Afryką. Trochę musieliśmy zweryfikować nasze podejście na tym kontynencie. Nawiązaliśmy kontakty z lokalnymi władzami, ministerstwami, ale mieliśmy ogromny problem, żeby identyfikować partnerów biznesowych, którzy mogliby być naszymi dystrybutorami. Zorientowaliśmy się, że nie jesteśmy w stanie stworzyć takiego modelu, który działał nam na Filipinach. Postawiliśmy na eksport pośredni poprzez europejskich partnerów, którzy mieli bardziej rozwinięte kontakty. Potrzebujemy w Polsce bardzo aktywnych i dynamicznie działających instytucji oraz dyplomacji gospodarczej. Bez pewnym mechanizmów nie jesteśmy w stanie tego osiągnąć w Afryce – podkreślił.

Anastase Shyaka na EEC 2022

Anastase Shyaka, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rwandy w Polsce, przyznał, że sprawy kulturowe i religijne czasami łączą się z codziennością biznesową. Warto się edukować, żeby wzajemnie się rozumieć.

– To czego nam potrzeba, to odrobinę więcej odwagi biznesowej i podjęcia ryzyka. To ryzyko oczywiście trzeba skalkulować. Afryka wydaje się inwestorom wielką niewiadomą. Warto zapoznać się z tym kontynentem. Zatańczyć po naszemu i biznes od razu lepiej idzie – żartował.

Wskazał, że handel wewnątrzafryakński to zaledwie 15 proc.

– Afryka reprezentuje 16 proc. ludności świata, co oznacza, że prędzej czy później ten rejon będzie się rozwijał. Za 100 dolarów zainwestowanych zarabia się tu dużo więcej niż gdziekolwiek indziej. Siła robocza jest tańsza i coraz więcej mamy umiejętności. Można tutaj robić dobre biznesy – przekonywał.

Ambasador Rwandy wskazał dziedziny gospodarki, które mogą być atrakcyjne dla polskiego biznesu. Jego zdaniem to m.in. agroprocesy, konserwowanie żywności, IT, smart city czy materiały budowlane.

Przyznał, że Afryka jest wprawdzie w ciężkim położeniu, ale jest jednocześnie bardzo perspektywiczna. Potrzebuje polskich inwestorów. Z kolei Polska potrzebuje ekspansji biznesowej, a w Afryce rynek jest nienasycony.

Marek Zmysłowski na EEC 2022

Marek Zmysłowski, współzałożyciel SunRoof, w 2013 roku założył firmę w Nigerii. Potem jego biznes rozrósł się do 17 krajów Afryki Subsaharyjskiej. Obecnie biznesmen prowadzi również biznes w Ameryce Środkowej.

– W teamie 10 osobowym mam 8 narodowości. Są problemy na styku kultur – przyznał.

– Jako Polak największe problemy na początku miałem z tym, że pochodzę z kraju bardzo homogenicznego. To się zmieniło już w Polsce, ale moja generacja musi się nauczyć internacjonalizacji. Pochodzę też z kraju bardzo zrównoważonego finansowo – mówił.

Współzałożyciel SunRoof tłumaczył, że zarówno w Nigerii, jak i w Dominikanie, Kenii czy RPA interesy prowadzi się z całymi rodzinami. Nauczenie się biznesu z biznesem generacyjnym, gdzie planuje się na kilkanaście generacji do przodu, gdzie rodziny mają swoje konstytucje, zupełnie zmienia koncepcję podejścia do biznesu.

– To była dla mnie bardzo duża nauka – wspominał.

Prelegent podkreślił, że w prowadzeniu biznesu niezwykle ważne jest przede wszystkim due diligence, ale także elastyczność.

– Ciężko dziś robić biznes bez znajomości innych kultur i umiejętności dopasowywania się do nich – podsumował.

John Godson na EEC 2022

Podczas debaty Biznes na styku kultur z prelegentami połączył się również John Godson, prezes Instytut Afrykański w Polsce, poseł na Sejm RP w latach 2010-2015.

– Afryka jest inna. Jest kontynentem wysokokontekstowym. Nie można tu zrobić biznesu tak, jak w Europie czy Ameryce, w ciągu kliku godzin czy dni. Trzeba budować relacje. Mało osób ma na cierpliwość na budowanie relacji. Wy macie zegarek, a my mamy czas – spuentował.