EEC 2022: Dziś drugi dzień kongresu. Polecamy sesje spożywcze i handlowe

Dziś drugi dzień Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Będziemy rozmawiać m.in. o handlu detalicznym oraz rynku spożywczym. Zapraszamy stacjonarnie oraz online!

Autor: Olimpia Wolf

Data: 26-04-2022, 07:40

Sesja "Polsko-niemieckie relacje gospodarcze" podczas EEC 2022. Fot. PTWP

Europejski Kongres Gospodarczy: 5 nurtów tematycznych

Europejski Kongres Gospodarczy (EEC) w Katowicach to największa impreza biznesowa w Europie Środkowej. Agenda 14. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego przeszła gruntowną zmianę, pojawiły się w niej nowe sesje poruszające najbardziej aktualne zagadnienia związane z sytuacją w Ukrainie.

Program obejmuje blisko 150 debat, prezentacji i wystąpień, które rozwijają pięć głównych nurtów tematycznych: wojna w Europie, plan dla Ukrainy; zielona transformacja i odbudowa gospodarki; globalny handel i geopolityka; digitalizacja; nauka i kompetencje w zmieniającym się świecie.

Od pola do stołu

Zapraszamy na debaty na temat rynku żywności i handlu, które odbęda się 26 i 27 kwietnia. Debata „Zrównoważona produkcja żywności” odbędzie się 27 kwietnia 2022 roku w godzinach 11:30-13:00 w ramach EEC 2022 w Katowicach.

Podczas dyskusji porozmawiamy m.in. o unijnej strategii „Od pola do stołu”. Jaki może być jej spodziewany wpływ na polski sektor spożywczy? Nie jest tajemnicą, że część organizacji rolniczych i branżowych ma poważne wątpliwości na temat konsekwencji wprowadzenia Zielonego Ładu dla Polski. Czy pandemia i wojna w Ukrainie nie powinny opóźnić wdrażania tych ogromnych zmian czy też jest to właśnie dobry moment na przyspieszenie zielonej transformacji?

Poruszymy także tematykę rolnictwa zrównoważonego i ekologicznego oraz fairtrade – czy jest to nowe must have produkcji spożywczej? Czy produkcja ekologiczna lub bardziej zrównoważona może być dziś opłacalna ekonomicznie? Czy pandemia i inflacja nie zatrzymają rozwoju rynku ek0-żywności w Polsce? Porozmawiamy także o gospodarce cyrkularnej w branży spożywczej.

Nie zabraknie także odniesień do aktualnej sytuacji rynkowej. Sektor spożywczy mierzy się z olbrzymim wzrostem kosztów energii, pracy i opakowań, a rosyjska agresja na Ukrainę dodatkowo podnosi ceny wielu surowców. Z drugiej strony ponad dwa mln uchodźców z Ukrainy, które napłynęły do Polski mogą być szansą dla sektora spożywczego, zarówno jako nowi konsumenci, jak również pracownicy.

Czego obecnie oczekuje konsument?

Wojna na Ukrainie w szybkim tempie zmieniła nie tylko architekturę bezpieczeństwa w naszym regionie i na świecie, ale też mocno wpływa na gospodarkę Polski, w tym na firmy spożywcze. Ponad dwa miliony uchodźców z Ukrainy przeobraża strukturę sprzedaży detalicznej.

Jak w tej nowej sytuacji odnajdują się w Polsce konsumenci? Co staje się dla nich obecnie ważne, z czym się mierzą? Na ile są wierni trendom, które dominowały przez ostatnie lata i miesiące, na ile schodzą one na dalszy plan wobec ostatnich zmian? Jak teraz przejawia się zaufanie do marek i firm? Jakie są oczekiwania konsumenta związane z zielonym megatrendem? Co oznacza dla producentów i konsumentów system kaucyjny? Jakiego znaczenia nabiera w dobie drożejącej żywności trend jej niemarnowania oraz wspieranie sprzedaży niedoskonałych owoców i warzyw?

O tym będziemy rozmawiać podczas debaty „Nowy konsument na rynku spożywczym”, która odbędzie się 27 kwietnia 2022 roku w godzinach od 13.30 do 15.00.

E-commerce, przyszłość handlu oraz zakupy od nowa

Jaki jest obecnie e-handel? Czy jest zorientowany na klienta, odpowiedzialny i zrównoważony? Na czym polega skuteczna logistyka i jak wyglądają ewolucja dostaw oraz płatności błyskawiczne? Te zagadnienia poruszymy podczas sesji "Inteligentny e-commerce", która odbędzie się 26 kwietnia od 11. 30 do 13.00.

26 kwietnia o godzinie 13.30 zapraszamy na debatę "Future of retail". Będziemy rozmawiać o technologiach, szybkich płatnościach, aplikacjach, o tym, co napędza sprzedaż online oraz jakie są obecnie strategi i wyzwania w tej branży.

Podczas sesji "Zakupy od nowa" (26.04, godz. 15.30) zastanowimy się, na ile zmieniły się modele zachowań konsumenckich, czy obecnie klienci szukają niskich cen oraz jakie są społeczne konsekwencje nowego podejścia do zakupów. Porozmawiamy również o etycznych wyborach marek spożywczych i ekoprodukcji.

Regulacja branży franczyzowej

"Franczyza" - to tytuł sesji na temat rynku franczyzowego, która zacznie się 27 kwietnia o godz. 11.30. Poruszone będą zagadnienia takie jak: znaczenie gospodarcze franczyzy w polskiej gospodarce; siła marki, zaplecze, know-how: atrakcyjność modelu i jego słabości; dysproporcje pomiędzy stronami umowy franczyzowej; przygotowanie franczyzobiorcy; franczyza a stosunki pracy; wolny rynek, uczciwa konkurencja; jakość prawa i orzecznictwa a możliwości rozszerzenia rynku franczyzowego oraz doświadczenia regulacyjne innych systemów prawnych.