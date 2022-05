EEC 2022: Na ile franczyza powinna być uregulowana prawnie?

Franczyza jest jednym z motorów rozwoju polskiej przedsiębiorczości. Tak w każdym razie uważali dyskutanci na panelu pod tym samym tytułem „Franczyza”, który odbył się na Europejskim Kongresie Gospodarczym. Główna oś dyskusji wiązała się z omówieniem kontaktów na linii franczyzodawca – franczyzobiorca.



Autor: wnp.pl, Krzysztof Szczepanik

Data: 04-05-2022, 15:32

EEC 2022: Na ile franczyza powinna być uregulowana prawnie? Fot. PTWP

Ochrona franczyzobiorców

Ministerstwo Sprawiedliwości wypracowuje specjalny projekt ustawy dotyczący całej branży franczyzowej. Mówił o tym Marcin Sławecki – szef gabinetu politycznego ministra sprawiedliwości. Jak zaznaczał, wolny rynek to muszą być też równe prawa. Z franczyzy korzystają mali i średni przedsiębiorcy. Inwestują swoje kapitały. Jest ich ponad dwa miliony. Przepisy ustawy miałyby tworzyć ramy współpracy franczyzobiorcy i franczyzobiorcy.

Według Sławeckiego sieci franczyzowe mają zbyt wielką przewagę nad franczyzobiorcami. Ci drudzy często nie są traktowani po partnersku. Szczególnie widać to przy skomplikowaniu zasad rozwiązywania umów o współpracy. Umowa franczyzy nie może być ultimatum, ani też swoistą pańszczyzną. A tak bywa. Nie może być tak, że franczyzodawcy partycypują tylko w zyskach, a franczyzobiorcy są na gorszej pozycji.

Główny kierunek pracy nad ustawą to ochrona franczyzobiorców, jako słabszego elementu tego systemu. Szczególnie, jeśli chodzi o rozwiązywanie umowy. Niedopuszczalny jest system przewagi któregokolwiek podmiotu. Co będzie, jeśli biznes nie wypali? Czy tylko długotrwałe procesy? Ustawa ma to zmienić. Potrzebne są konsultacje z całą branżą.

Jak zapewnił Sławecki, ustawodawca nie unika konsultacji. Tak by potencjalna ustawa była absolutnie przemyślana, ponieważ każda branża ma swoją specyfikę. Nie można też doprowadzić do przeregulowania natury sprawy.

Obawy przed przeregulowaniem ustawowym

Monika Dąbrowska prezes Polskiej Organizacji Franczyzodawców stwierdziła, że nieco obawia się nadregulacji prawnej. Bo przecież, jak mówiła, jest już specjalny kodeks zasad, do którego mogą się stosować tak franczyzodawcy jak i franczyzobiorcy.

– Kodeks ten opiera się na wielu doświadczeniach europejskich. Wejście w układ franczyzowy jest dobrowolne i obydwie strony powinny sobie zdawać z tego sprawę – powiedziała Dąbrowska.

Reprezentujący franczyzobiorców, Paweł Tracz, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Mikro przedsiębiorców i Franczyzobiorców przypominał, że zasady prawne są w kwestii franczyzy dość dowolnie interpretowane. A więc te zapisy ustawy, bądź jakiegokolwiek innego dokumentu w tej sprawie, powinny być bardziej szczegółowe. Niezbędne jest udzielanie przez franczyzodawcę dostępu do wszelkich informacji, pozwalających ocenić realnie stopień ryzyka oraz przewidywane zyski. Tak by osoba wchodząca w system wiedziała, czy jej się to opłaca.

Z drugiej strony Paweł Tracz stwierdził, że nie jest zwolennikiem nadregulacji ustawowej. Wedle niego wystarczy rzetelne przestrzeganie zasad uczciwości kupieckiej popartej istniejącymi zapisami Kodeksu Cywilnego.

Najważniejsze jest know how

Monika Ferreira ,,autorka Projektu Franczyza 2.0” przypomniała, że są różne rozwiązania dla franczyzy. Tak by dawały szansę na zyskowny biznes przy zachowaniu pewnych warunków. Jednocześnie z punktu widzenia prawa ma to być system, a nie „wolna amerykanka”. Zawsze podstawą jest dobre kno how poparte intensywnym szkoleniem.

Podkreśliła, że problemy na linii franczyzodawca – franczyzobiorca wynikają też z braku rzetelności którejś ze stron. Franczyzodawca musi zrozumieć, by na początek samemu inwestować, a dopiero potem korzystać z kapitału franczyzobiorcy. Rzetelność polega na inwestycjach. Regulowanie rynku kolejnymi ustawami nie pomoże.

Wiceprezes Polskiej Izby Handlu, Maciej Ptaszyński stwierdził, że franczyza w Polsce jest wystarczająco uregulowana. Przede wszystkim jest Kodeks Cywilny. Ponadto istnieje ustawa o konkurencji. W innych krajach przepisy prawne dotyczące franczyzy są bardziej ogólne.

- Franczyza to bardzo złożona sytuacja. Trudno jest o wspólny mianownik dla tak wielu rodzajów biznesu. Zawsze bolesna dla obydwu stron jest kwestia wypowiedzeń. Trudno dopasować jedno rozwiązanie. Dlatego potencjalną ustawę będzie trudno wprowadzić. Pamiętajmy, że już teraz bez franczyzy małe punkty handlowe nie miałyby możliwości konkurowania z sieciami marketów. Co drugi sklep spożywczy działa obecnie w jakiejś grupie - mówił Ptaszyński.

Jacek Cieplak członek zarządu stowarzyszenia Pracodawcy RP podkreślił, że on jak i organizacja przez niego reprezentowana są zwolennikami raczej deregulacji, a nie kolejnych kodeksów.

– Jeśli ministerstwo zdecyduje się na wprowadzenie pod głosowanie w Sejmie ustawy o franczyzie, liczymy, że nie wyleje dziecka z kąpielą – podkreślał Cieplak. Bo rynki europejskie pokazały, że ten model się rozwija. A wiele branż opiera się głównie franczyzie. Tak jest choćby w hotelarstwie czy handlu detalicznym.

Jarosław Urban, dyrektor sprzedaży w pionie handlowym firmy VIVE Textile Recycling, uważa, że najważniejsza w biznesie franczyzowym jest przyzwoitość obydwu stron.

– To nie sposób uregulować prawnie. Najważniejsze więc wydaje się nie tworzenie nowych modeli lecz oparcie się na sprawdzonych wzorcach zachodnich. I jeszcze istotny element: nie wszędzie i nie z każdym. A tego tym bardziej nie da się uregulować ustawą. Choćby najlepszą – podkreślił Jarosław Urban.

Franczyza: Kogo powinno chronić prawo?

- W przypadku franczyzy dobrze się zastanowić, jaka jest geneza samego połączenia się franczyzobiorcy i franczyzodawcy. Z punktu widzenia franczyzobiorcy przyłączenie się do sieci franczyzowej w dużej mierze oznacza obdarzenie go wiedzą (know how) - mówił Marcin Krysiński, Współzałożyciel Mihiderki.

Zwrócił uwagę, że nie tylko franczyzobiorca powinien być chroniony prawnie, ale także franczyzodawca, ponieważ powierza on swój know how, a także pomaga wypromować daną lokalizację. Prelegent podkreślił, że w gastronomii receptury przekazywane przez franczyzodawcę franczyzobiorcom nie podlegają ochronie prawnej, a pozyskanie ich czasem jest głównym powodem wejścia we franczyzę.

Marcin Krysiński stwierdził, że rozmowy z potencjalnymi partnerami zwykle zaczynają się od sprawdzenia sukcesów firmy. Przyszli franczyzobiorcy patrzą na to, co firma do tej pory osiągnęła. – Trzeba coś pokazać. Nie można zrobić franczyzy na zasadzie teoretycznej – podkreślił.

Jego zdaniem bardzo ważne jest to, czy istnieje zgodność interesów pomiędzy franczyzodawcą a franczyzobiorcą. Potrzeba rzetelnej współpracy. - Jeżeli franczyzodawca opiera swój pomysł biznesowy na wyciąganiu pieniędzy od poszczególnych franczyzobiorców, to i tak obejdzie przepisy. Jeżeli natomiast to opiera się na rzetelnej współpracy, to szczegółowe przepisy nie będą potrzebne. Strony się dogadają - przekonywał.

Współzałożyciel Mihiderki stwierdził, że bardzo często widać zbyt hurraoptymistyczne podejście potencjalnych franczyzobiorców do biznesu. – Zgłaszały się do nas osoby, które poszukiwały dochodu pasywnego. W mojej opinii to jest błąd. Jeżeli ktoś otwiera jeden lokal, to tworzy sobie miejsce pracy – mówił.