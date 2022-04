EEC 2022: PAIH podpisał porozumienie z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego EEC 2022 Polska Agencja Inwestycji i Handlu podpisała porozumienie z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową (AHK Polska). Porozumienie jest podsumowaniem dotychczasowej dobrej współpracy oraz potwierdzeniem woli kooperacji w kolejnych latach.

26-04-2022

EEC 2022: PAIH podpisał porozumienie z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową. fot. PTWP

26 kwietnia, podczas drugiego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego EEC 2022 Polska Agencja Inwestycji i Handlu podpisała porozumienie z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową (AHK Polska).

W uroczystym podpisaniu porozumienia PAIH reprezentował zarząd: prezes Krzysztof Drynda oraz członek zarządu Grzegorz Słomkowski. Z kolei z ramienia AHK porozumienie podpisał dyrektor generalny dr Lars Gutheil.

Jak powiedzieli sygnatariusze umowy, porozumienie jest podsumowaniem dotychczasowej dobrej współpracy oraz potwierdzeniem woli kooperacji w kolejnych latach. Jego celem jest stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju i umocnienia polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej.

Na czym będzie polegać współpraca PAIH i PNIPH?

Współpraca polegać będzie na wzajemnym wsparciu działań w zakresie przedsięwzięć, działań lub programów, których celem jest podejmowanie wspólnych inicjatyw przyczyniających się do promocji polskiej gospodarki w Niemczech i niemieckiej w Polsce, budowania pozytywnego wizerunku polskiej i niemieckiej gospodarki jako stabilnych partnerów handlowych i inwestycyjnych, rozwoju eksportu produktów i usług polskich firm na rynek niemiecki i niemieckich na rynek polski, wsparcia działalności inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw w Niemczech i niemieckich w Polsce.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest instytucją doradczą, działającą we współpracy z Grupą Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) pod kierownictwem Ministerstwa Rozwoju i Technologii. PAIH to pierwszy punkt kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez sieć biur na całym świecie. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz rozwiązania technologiczne made in Poland. Agencja pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju. PAIH współpracuje z sektorem publicznym i partnerami regionalnymi, oferując m.in.: szkolenia, audyt i promocję nieruchomości inwestycyjnych, współpracę przy organizacji misji biznesowych oraz wsparcie komunikacyjne przy realizacji wspólnych projektów.

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) z siedzibą w Warszawie, jest największą bilateralną izbą w Polsce. Reprezentuje interesy 1000 firm członkowskich i od ponad 25 lat wspiera polsko-niemieckie stosunki gospodarcze. Posiada sieć prężnie działających biur regionalnych w Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku.