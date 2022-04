EEC 2022: Potrzeby, oczekiwania i wyzwania współczesnych konsumentów - zapraszamy na debatę

25-27 kwietnia w Katowicach odbędzie się 14. edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Zapraszamy na blisko sto pięćdziesiąt debat, w tym na sesję „Nowy konsument na rynku spożywczym”.

Autor: Olimpia Wolf

Data: 07-04-2022, 12:28

Zapraszamy na debatę „Nowy konsument na rynku spożywczym”. Fot. PTWP

Europejski Kongres Gospodarczy już 25 kwietnia

Rosyjska agresja na Ukrainę wstrząsnęła Europą i światem. Po tym, co się stało, nasza Europa nie będzie już taka sama. W nową misję Europejskiego Kongresu Gospodarczego wpisujemy potępienie agresji i deklarację wsparcia działań, które mogą powstrzymać dramatyczny bieg wypadków i pomóc Ukrainie i Ukraińcom w godzinach historycznej próby.

Wojna na Ukrainie w szybkim tempie zmieniła nie tylko architekturę bezpieczeństwa w naszym regionie i na świecie, ale też mocno wpływa na gospodarkę Polski, w tym na firmy spożywcze. Ponad dwa miliony uchodźców z Ukrainy przeobraża strukturę sprzedaży detalicznej.

Nowy konsument na rynku spożywczym

Jak w tej nowej sytuacji odnajdują się w Polsce konsumenci? Co staje się dla nich obecnie ważne, z czym się mierzą? Na ile są wierni trendom, które dominowały przez ostatnie lata i miesiące, na ile schodzą one na dalszy plan wobec ostatnich zmian? Jak teraz przejawia się zaufanie do marek i firm? Jakie są oczekiwania konsumenta związane z zielonym megatrendem? Co oznacza dla producentów i konsumentów system kaucyjny? Jakiego znaczenia nabiera w dobie drożejącej żywności trend jej niemarnowania oraz wspieranie sprzedaży niedoskonałych owoców i warzyw?

O tym będziemy rozmawiać podczas debaty „Nowy konsument na rynku spożywczym”, która odbędzie się 27 kwietnia 2022 roku w godzinach od 13.30 do 15.00.

Do udziału w sesji zostali zaproszeni (potwierdzone osoby):

Piotr Romańczuk, dyrektor ds. ochrony środowiska, Grupa Maspex, członek zarządu, Lubella

Maciej Ptaszyński, wiceprezes zarządu, Polska Izba Handlu

Marcin Łojewski, członek zarządu, Kaufland Polska

Rafał Czech, współzałożyciel, Bezmięsny

Igor Sadurski, współzałożyciel, Bezmięsny

Moderacja: Olimpia Wolf, dziennikarz, portalspozywczy.pl