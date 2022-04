EEC 2022: Przyjęcie euro przez Polskę zacieśni relacje gospodarcze z Niemcami?

Uczestnicy sesji "Polsko-niemieckie relacje gospodarcze" podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego dyskutowali m.in. w jakim miejscu znajduje się współpraca handlowa między naszymi krajami oraz w jakim kierunku powinna zmierzać. - Jesteśmy fajnym partnerem - zauważył Tomasz Salomon z Ministerstwa Rozwoju.

Polacy i Niemcy potrafią razem robić biznes

Podczas debaty próbowano odpowiedzieć na pytanie dlaczego współpraca gospodarcza Polski i Niemiec tak dobrze się układa?

- Jesteśmy fajnym partnerem, a i Niemcy nie są tacy najgorsi (śmiech). Potrafimy robić razem biznes – powiedział zastępca dyrektora Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Tomasz Salomon.

Wstąpienie do UE napędziło handel polsko-niemiecki

Według Tomasza Solomona przełom w tej współpracy nastąpił wraz z przyłączeniem się Polski do Unii Europejskiej. Od tego momentu nastąpił gwałtowny przyrost.

- Dodał on odwagi firmom niemieckim, żeby żywiej handlować z Polską, a nam dał czas, żebyśmy coraz mocniej otwierali się na handel z Niemcami. I to się przekłada na inwestycje – zauważył wicedyrektor w Ministerstwie Rozwoju.

- Firmy niemieckie bardzo mocno eksponujące atrybut bezpieczeństwa robienia biznesu, poczuły się pewniej. Przynależności do UE to bowiem atut i pewna polisa bezpieczeństwa – dodał.

Przyjęcie euro przez Polskę zacieśni relacje gospodarcze z Niemcami?

Czy gdyby Polska przeszła na euro, byłoby jeszcze lepiej? Tu - jak podkreślili prelegenci - zdania są podzielone.

- Na pewno struktura się zmienia. Usługi to w eksporcie ok. 13 mld euro w 2021 r. przy wymianie towarowej w sumie na ponad 80 mld euro. To więc jeszcze nie połowa, ale udział na pewno rośnie – wskazał Tomasz Salomon.

